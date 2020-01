Tiễn biệt những trái tim dũng cảm

ANTD.VN - Sáng 16-1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ tang cho 3 Liệt sỹ Công an nhân dân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng đại diện các Cục trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, địa phương, các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài lực lực Công an nhân dân đã đến viếng, chia buồn với thân nhân gia đình các Liệt sỹ…

Tiếc thương ở lại

Trong sự tiếc thương những người chiến sỹ của mình, Đại tướng Tô Lâm thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Huân chương chiến công hạng Nhất cho thân nhân gia đình 3 Liệt sỹ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại diện gia đình Đại úy Liệt sỹ Phạm Công Huy và gia đình Thượng úy Liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang chia buồn với thân nhân gia đình 3 Liệt sỹ Công an nhân dân

Nén xúc động trước sự hy sinh của các chiến sỹ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc các đồng chí: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại uý Phạm Công Huy, Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân, những cán bộ, sỹ quan Công an nhân dân dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn cho xã hội và đất nước. Các đồng chí là những tấm gương sáng cho cán bộ lực lượng vũ trang học tập. Tôi yêu cầu Bộ Công an phát động phong trào học tập, noi gương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, an toàn cho đất nước. Đồng thời Bộ và các đơn vị có liên quan phối hợp địa phương làm tốt chính sách cho các đồng chí đã hy sinh. Xin chia sẻ nỗi mất mát này đến gia đình các đồng chí”.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, trao Huân chương Chiến công Hạng Nhất và Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình các Liệt sỹ

Còn Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an viết: “Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên lực lượng CAND vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đồng chí Đại uý Phạm Công Huy - cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hà Nội và đồng chí Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân - Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Đây là sự tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng Công an nhân dân và gia đình, người thân các đồng chí.

Sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các liệt sỹ là tấm gương sáng về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, là nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được!”.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trân trọng ghi vào sổ tang: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vô cùng tiếc thương về sự hy sinh anh dũng của các đồng chí. Các đồng chí đã quên mình vì sự bình yên của Thủ đô. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô mãi mãi khắc ghi công lao của các đồng chí. Sự hy sinh của các đồng chí đã tô thắm thêm truyền thống của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an Thủ đô nói riêng, đã luôn sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự bình yên của Thủ đô. Chúng tôi xin được gửi lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an; Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an thành phố; toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên của lực lượng CAND, trực tiếp là đơn vị nơi các đồng chí công tác cùng toàn thể gia quyến các đồng chí trước nỗi đau thương, mất mát vô cùng to lớn này. Xin vĩnh biệt các đồng chí!”

Vì chúng tôi là người lính

Lễ tang của 3 Liệt sỹ không chỉ có những người đồng đội, đồng chí cùng chung mặt trận bảo vệ an ninh, an toàn xã hội cho đất nước đến viếng mà còn hàng nghìn những người dân, những người cha, người mẹ, những bạn trẻ… cũng có mặt. Không ai bảo ai, họ tự đến theo sự mách bảo của con tim và hòa lẫn trong dòng người đông nghịt trước cổng Nhà tang lễ quốc gia số 5 Lê Thánh Tông để bày tỏ nỗi tiếc thương.

Dù không quen biết, nhưng bà Mai Thị Lợi vẫn đến viếng 3 Liệt sỹ Công an nhân dân đã hy sinh

Đứng một mình ngoài sân lặng lẽ vái vọng vào nơi quàn linh cữu các Liệt sỹ, bà Mai Thị Lợi (67 tuổi) trú tại thôn Tiên Quang, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Bà Lợi chẳng quen biết bất cứ ai trong số 3 Liệt sỹ đang nằm kia, nhưng thấy các anh hy sinh khi còn quá trẻ nên chẳng thể cầm lòng.

Bà bảo: “Tôi từ quê đưa ông nhà ra điều trị ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã chục ngày nay. Mấy hôm xem tivi, đọc báo, các bệnh nhân đang điều trị cùng phòng cứ nói với nhau về câu chuyện này mãi. Ai cũng tiếc thương cho những chiến sỹ đã hy sinh vì nhiệm vụ, họ cũng đáng tuổi con, tuổi cháu chúng tôi thôi. Thế nên sáng nay thấy tang lễ các chiến sỹ được tổ chức ở đây, nghĩ xót thương các chú ấy nên tôi ra viếng”.

Ông Nguyễn Văn Thắng, cựu chiến binh phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng: "Tôi đến viếng các Liệt sỹ vì nhìn thấy hình ảnh của đồng đội mình mấy chục năm về trước"

Cũng tâm trạng đau buồn như thế, ông Nguyễn Văn Thắng, cựu chiến binh phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng bùi ngùi: “Tôi đi bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ và từng chứng kiến sự ngã xuống của đồng đội khi tất cả còn rất trẻ. Suy cho cùng, tôi và các chiến sỹ đang nằm kia giống nhau vì đều cùng là lính. Mà đã là người lính khi nhận nhiệm vụ thì bất chấp mọi gian khổ, khó khăn, thậm chí cả sự hy sinh. Nhưng thế hệ chúng tôi hy sinh trong chiến tranh là một nhẽ, còn những Liệt sỹ nằm đây lại ra đi trong thời bình, đó là điều vô cùng đau đớn.

Họ còn tràn đầy sinh lực, còn đầy ắp cống hiến và hoài bão. Vậy mới biết mặt trận nào cũng khốc liệt như nhau, cho dù là bảo vệ Tổ quốc hay chiến đấu giữ gìn an ninh trật tự. Tôi đến viếng họ hôm nay vì nhìn thấy hình ảnh của đồng đội mình mấy chục năm về trước - những con người đã cống hiến cho nhân dân, đất nước tuổi xuân của mình”.

Còn chị Nguyễn Mai Anh, cán bộ đang công tác tại Thành ủy Hà Nội thì nói: “Sự hy sinh của 3 chiến sỹ đã để lại cho chúng em nhiều suy nghĩ. Các anh là những người không bao giờ suy tính khi đối mặt với hiểm nguy để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống. Sự ra đi của các anh là tấm gương cho thế hệ trẻ chúng em học tập và noi theo”.