Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng: Chi tiết hướng dẫn đăng ký nhận lương hưu tại nhà

ANTD.VN - Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, với mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho người hưởng (đặc biệt đối với người cao tuổi), tránh tập trung đông người... chỉ trong 4 ngày VNPost đã xây dựng xong hệ thống hỗ trợ người dân đăng ký việc nhận chi trả lương hưu tại nhà.

Người muốn nhận lương hưu tại nhà đã có thể đăng ký từ hôm nay tại địa chỉ https://ansinhxahoi.vnpost.vn.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam VnPost cho biết, thực hiện hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, với mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho người hưởng (đặc biệt đối với người cao tuổi), tránh tập trung đông người, VNPost đã xây dựng hệ thống công nghệ để hỗ trợ người dân đăng ký việc nhận chi trả tại nhà lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chi trả người có công và bảo trợ xã hội tại địa chỉ https://ansinhxahoi.vnpost.vn.

Hệ thống này có hơn 6 triệu người là đối tượng phục vụ (trước đây các đối tượng này chủ yếu tới bưu cục để nhận).

Do thời gian gấp nên VNPost đã xây dựng và triển khai hệ thống chỉ trong chưa đầy 4 ngày. Việc ứng dụng CNTT này cũng là kết quả thiết thực thực hiện Chỉ thị 16/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, đặc biệt là hướng tới phục vụ cho người cao tuổi, người có công và người yếu thế trong xã hội.

VNPost cho biết, do việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đến từng nhà sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc chi trả thông thường, bên cạnh đó hiện nay nhiều sổ Bảo hiểm xã hội có địa chỉ thường trú khác với địa chỉ người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm hội đang sinh sống, nhiều trường hợp số điện thoại liên hệ chưa được cập nhật khi có sự thay đổi nên việc đi chi trả sẽ gặp không ít khó khăn cho cơ quan chi trả.

Để đảm bảo việc chi trả được nhanh chóng, an toàn, Trung tâm Công nghệ thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng “Hệ thống đăng ký chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và chi trả bảo trợ xã hội, người có công tại nhà” có địa chỉ: https://ansinhxahoi.vnpost.vn

Việc đăng ký thông tin trên “Hệ thống đăng ký chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và chi trả bảo trợ xã hội, người có công tại nhà” sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 4 - 14/4.



Sau khi điền đẩy đủ, chính xác các thông tin, hệ thống sẽ tự động cập nhật để Bưu điện lập danh sách người hưởng nhận tiền tại nhà và xây dựng các tuyến chi trả khoa học nhất, thuận tiện cho công tác chi trả tại từng địa bàn

Ngoài ra, trong quá trình đăng ký, nếu cần hỗ trợ, người sử dụng có thể gọi tổng đài 1900.545481 để được hướng dẫn cụ thể. Hoặc liên hệ với nhân viên Bưu điện tại địa phương để được trợ giúp việc cập nhật thông tin lên hệ thống https://ansinhxahoi.vnpost.vn.

VN Post cho biết, để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, đối với việc chi trả tại nhà, trước mỗi ca chi trả, nhân viên Bưu điện sẽ đo thân nhiệt để theo dõi sức khỏe, đồng thời đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng cũng như thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Đối với việc chi trả tại các điểm của Bưu điện, đều phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, có trang bị nước rửa tay sát khuẩn. Nhân viên chi trả và người hưởng đều phải áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m trong giao tiếp, xếp hàng...).

Vietnam Post đề nghị người hưởng phối hợp chặt chẽ trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống dịch: đeo khẩu trang khi lĩnh lương hưu tại nhà hoặc tại điểm chi trả, rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn trước khi giao tiếp với nhân viên chi trả và tuân thủ hướng dẫn về giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, thông tin ngay cho nhân viên chi trả khi có các triệu chứng của bệnh Covid 19 hoặc trong diện cách ly để có các giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên chi trả và cộng đồng.