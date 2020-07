Thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa ASEAN và các đối tác

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị trực tuyến ADSOM+ có sự góp mặt của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hội nghị được chủ trì bởi Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trưởng ADSOM Việt Nam. Dự hội nghị có trưởng ADSOM+ 9 nước ASEAN và 8 nước đối tác (Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ) cùng các thành viên đoàn ADSOM các nước ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng, Hội nghị lần này là cơ hội để các nước cùng nhau chia sẻ về tình hình an ninh thế giới, khu vực trong bối cảnh dịch Covid-19; qua đó có cách nhìn toàn diện ở khía cạnh quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố lòng tin, đưa các quốc gia lại gần nhau hơn để thúc đẩy hợp tác ứng phó với các thách thức chung. Hội nghị cũng là dịp thảo luận các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) vào tháng 10 tới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam hết sức chú trọng và dành ưu tiên cao cho duy trì đà hợp tác trong ADMM+. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình mới, mang lại sự hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các nước ASEAN và các nước đối tác. Khẳng định với cương vị nước chủ nhà, Việt Nam sẽ tích cực đưa ra những đề xuất về các hoạt động trong thời gian còn lại của năm Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ, hợp tác từ các nước ASEAN và các nước ASEAN+ để cùng nhau thực hiện thành công các hoạt động quân sự, quốc phòng ASEAN trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hy vọng các đại biểu tham dự sẽ tích cực đề xuất các ý kiến nhằm đóng góp vào nỗ lực chung của Quân đội, Chính phủ mỗi nước để đẩy lùi dịch bệnh. “Tôi tin rằng với nỗ lực của mỗi nước cũng như sự hợp tác của chúng ta, nạn dịch Covid-19 sẽ được đẩy lùi” - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết; đồng thời khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả các đoàn tới Việt Nam dự các Hội nghị.

Đánh giá cao vai trò của hợp tác quốc phòng trong ứng phó với đại dịch Covid-19 thời gian qua, một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng bày tỏ quan ngại rằng trong khi cả thế giới đang phải gồng mình chống dịch, vẫn xuất hiện những hành động đơn phương ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở khu vực. Các đại biểu hoan nghênh Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa qua, trong đó, các lãnh đạo ASEAN khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, bảo đảm Biển Đông là một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng; nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.

Về vấn đề này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, tình hình Biển Đông đang gây quan ngại và đã được thể hiện tại Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) hồi tháng 5 vừa qua. Trưởng ADSOM+ Việt Nam cũng nêu rõ: ASEAN tôn trọng mối quan hệ giữa các nước lớn với nhau nếu như mối quan hệ đó tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng các nước trong ASEAN, đem lại hòa bình, ổn định cho khu vực. “Trong ADMM và ADMM+, chúng ta lấy ASEAN là trung tâm. Vì vậy, mối quan tâm của ASEAN không phải là chiến lược của các nước lớn với nhau như thế nào mà là những việc ấy có ảnh hưởng tới lợi ích của các nước ASEAN hay không, có tạo ra xung đột trên Biển Đông hay không, có tuân thủ luật pháp quốc tế hay không, có đơn phương và sử dụng vũ lực hay không. ASEAN không đồng tình nếu những điều đó xảy ra. Trong tất cả các hội nghị của kênh quốc phòng, các nước thành viên ASEAN đều nêu ra những mối quan tâm này”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ.