"Thức cho dân ngủ ngon" ở nơi cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN - Tối 21-3, những công dân đầu tiên trở về từ các quốc gia có dịch Covid-19 đã đến khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá trường Cao đẳng nghề công nghệ cao thành phố Hà Nội, bắt đầu 14 ngày cách ly tại đây. Cũng từ ngày đó, những cán bộ chiến sỹ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trắng đêm trực chốt bên ngoài khu cách ly đảm bảo an ninh trật tự...

Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm thông tin, cùng với các đơn vị quân đội như Bộ tư lệnh Thủ đô, Ban chỉ huy quân sự quận, CAQ Nam Từ Liêm cũng đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn khu cách ly, trong đó quan trọng nhất là mục tiêu không để người cách ly tập trung trèo rào trốn ra ngoài.

16 tiếng làm việc mỗi ngày

Không khí quyết tâm chống dịch bệnh trong khu cách ly

Đường vào khu ký túc xá trường Cao đẳng nghề công nghệ cao nằm khá khuất nẻo ở khu vực giáp ranh giữa phường các phường Xuân Phương và Tây Mỗ của quận Nam Từ Liêm. Từ cửa chính của trường qua các dãy nhà học, đến khu ký túc xá cũng dài hàng km. Trên con đường ấy, chỉ vài trăm mét lại gặp một chốt bảo vệ của lực lượng công an, bảo vệ dân phố hay cán bộ quân đội.

Tại chốt đầu tiên, trao đổi với Trung tá Nguyễn Hữu Hùng, Đội phó Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm, chỉ huy chung các chốt bảo vệ cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cách ly, CAQ đã bố trí 5 chốt bảo vệ trong đó có 2 chốt tại cổng chính, 1 chốt vòng 2 và 2 chốt tại sát khu cách ly. “Tường rào tại khu vực cách ly ở đây khá thấp, nên lực lượng CAQ phải bố trí 2 chốt cánh phải và cánh trái để người bị cách ly tập trung không lợi dụng trèo ra ngoài. Chính vì thế, các chốt này phải thức 24/24h, nhưng lực lượng mỏng nên các CBCS trực chốt phải làm việc 16 tiếng/ ngày và sau đó nghỉ 8 tiếng, bố trí thay người khác” - Trung tá Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ.

Các CBCS - CAQ Nam Từ Liêm tuần tra vòng ngoài khu vực cách ly tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

Cùng với đó, CAQ đã bố trí một chốt tuần tra cơ động ngoài phía đường dẫn vào trường, nhằm mục đích đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Dũng cho biết, đơn vị luôn chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác nhằm đảm bảo ANTT khu cách ly tập trung phòng, chống, dịch bệnh Covid-19 tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao; không để người bị cách ly ra khỏi khu vực cách ly trái phép; góp phần phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh Covid-19, đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. “Các lực lượng được huy động tham gia phương án nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy, ứng xử văn hóa, thực hiện đúng các quy định liên quan cách ly, phòng chống dịch bệnh khi làm nhiệm vụ” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm chia sẻ.

Ở khu cách ly vui hơn ở nhà

Sáng 23-3, tiếng loa vang vang trong khu nhà cách ly. Những chiếc loa trên tay những chiến sỹ mặc đồ bảo hộ màu xanh vận động nhân dân giữ đúng quy định trong khu vực cách ly, cùng tập thể dục giữ gìn sức khỏe. Tiếng cười nói và từng tràng vỗ tay động viên nhau qua mùa dịch ồn ào trên 5 tầng nhà. Thượng tá Phạm Tuân, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm cho biết, 3 ngày qua lực lượng công an, quân đội và y tế đã sát cánh bên nhau, ổn định tổ chức, kiểm tra sức khỏe và cùng đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cách ly.

Lực lượng CAQ Nam Từ Liêm cắm chốt sát hàng rào khu cách ly

Qua hàng rào cách ly, bạn Hoàng Thu Hoài, du học sinh ở Hàn Quốc trở về bày tỏ, trong phòng cách ly được đảm bảo điều kiện ăn ở, tuy chưa bằng ở nhà nhưng cũng là điều kiện tương đối tốt. Mọi người được phát suất ăn như chiến sỹ, được cấp 4 chai nước uống mỗi ngày và được các chiến sỹ bộ đội, công an tạo điều kiện giúp đỡ. “Từ những người không quen biết, chúng tôi có cơ hội sống chung trong 14 ngày. Và với tinh thần quyết thắng dịch bệnh Covid-19, các bác sỹ, chiến sỹ nơi đây đang khiến chúng tôi cảm thấy đi cách ly vui hơn ở nhà” - chị Hoàng Thu Hoài chia sẻ.

Dù còn khó khăn như không được nghỉ ngơi, thiếu nước uống trong những ngày đầu, những đêm thức canh muỗi vây xung quanh, nhưng từng CBCS - CAQ Nam Từ Liêm và các lực lượng chức năng khác đang nỗ lực hết mình, quyết tâm cùng cả nước chống dịch bệnh Covid-19.