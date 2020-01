Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm

ANTD.VN - Sáng 16-1, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sỹ theo nghi thức của lực lượng CAND. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến viếng và chia buồn.

Trước khi lễ viếng bắt đầu, đúng 7h, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức nghi lễ trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 đồng chí. Dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ; cán bộ chiến sỹ và thân nhân gia đình các liệt sỹ...

Để ghi nhận sự anh dũng hy sinh của các đồng chí trong khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng các đồng chí Huân chương Chiến công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ký Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại uý Phạm Công Huy, Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã công bố các Quyết định tại buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện gia đình 3 đồng chí.

Lễ viếng được cử hành trong không khí trang trọng, xúc động. Một nỗi xót thương vô hạn trào dâng khi chứng kiến linh cữu 3 đồng chí được quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ và phủ hoa tươi.

Đại diện gia đình bên nội, ngoại 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm vào viếng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ vào viếng

Thủ tướng chia buồn cùng gia quyến

Trong sổ tang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, 3 liệt sỹ là những tấm gương sáng cho cán bộ lực lượng vũ trang học tập

Trong sổ tang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã xúc động viết: “Vô cùng thương tiếc các đồng chí: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại uý Phạm Công Huy, Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân, là những cán bộ sỹ quan Công an nhân dân dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn cho xã hội và đất nước. Các đồng chí là những tấm gương sáng cho cán bộ lực lượng vũ trang học tập.

Tôi yêu cầu Bộ Công an phát động phong trào học tập, noi gương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, an toàn cho đất nước. Đồng thời Bộ và các đơn vị có liên quan phối hợp địa phương làm tốt chính sách cho các đồng chí đã hy sinh. Xin chia sẻ nỗi mất mát này đến gia đình các đồng chí đã hy sinh”.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sỹ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an sửa lại vòng hoa trước khi vào viếng 3 liệt sỹ CAND.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ghi vào sổ tang: “Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên lực lượng CAND vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đồng chí Đại uý Phạm Công Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hà Nội và đồng chí Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Đây là sự tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng Công an nhân dân và gia đình, người thân các đồng chí.

Sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các liệt sỹ là tấm gương sáng về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, là nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được!”

Đoàn Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sỹ.

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sỹ.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trân trọng ghi vào sổ tang: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vô cùng tiếc thương về sự hy sinh anh dũng của các đồng chí. Các đồng chí đã quên mình vì sự bình yên của Thủ đô. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô mãi mãi khắc ghi công lao của các đồng chí. Sự hy sinh của các đồng chí đã tô thắm thêm truyền thống của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an Thủ đô nói riêng, đã luôn sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự bình yên của Thủ đô.

Chúng tôi xin được gửi lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an; Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an thành phố; toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên của lực lượng CAND, trực tiếp là đơn vị nơi các đồng chí công tác cùng toàn thể gia quyến các đồng chí trước nỗi đau thương, mất mát vô cùng to lớn này. Xin Vĩnh biệt các đồng chí!”

Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng 3 liệt sỹ CAND.

Đoàn Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội do Trung tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã vào viếng các liệt sỹ.

Đoàn Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã vào viếng 3 liệt sỹ CAND hy sinh tại Đồng Tâm.

Đoàn cán bộ nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội vào viếng các liệt sỹ.

Đoàn cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ vào viếng 3 liệt sỹ CANĐ.

Đoàn Công an huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội vào viếng