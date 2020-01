Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Pháp luật phải được thực thi nghiêm minh

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Lễ đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2019 tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến khó lường. Các điểm nóng ngày càng gay gắt. Tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm quốc tế, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia diễn biến phức tạp, là những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia các nước, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước triệt để lợi dụng những vấn đề bức xúc để gia tăng hoạt động diễn biến hòa bình, kích động chống đối chính quyền, gây rối an ninh trật tự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự

“Các đồng chí đã nhanh chóng chuyển hướng đấu tranh, bố trí lại lực lượng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đổi mới chủ trương, chính sách, biện pháp công tác, tạo thế chủ động, chiến lược đấu tranh phòng, chống tội phạm”, Thủ tướng nói.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ chiến đấu dũng cảm kiên cường để bảo vệ Đảng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc bỏ lại một phần xương máu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và gìn giữ trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt trong vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm vào ngày 9/1 vừa qua, 3 cán bộ chiến sĩ công an, trong đó có 2 đồng chí của lực lượng CSCĐ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thủ tướng cho biết, về sự việc Đồng Tâm, TP. Hà Nội đã thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn. Thanh tra Chính phủ cũng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, các ngành chức năng rà soát, kiểm tra tính chính xác hợp pháp của kết luận thanh tra TP. Hà Nội. Các cơ quan đã rất thận trọng, kỹ lưỡng, căn cứ vào quy định pháp luật và bản đồ tài liệu liên quan, đã xác định rõ ràng là diện tích đất sân bay Miếu Môn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi giao cho quân đội từ năm 1990 để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ CSCĐ

Việc để xảy ra khiếu kiện của người dân có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc buông lỏng quản lý. Do đó, gần 30 cán bộ Nhà nước có vi phạm đã bị xử lý, trong đó có một số bị xử lý hình sự. Thanh tra Chính phủ và UBND TP. Hà Nội cũng có tổ chức đối thoại với người dân để làm rõ bản chất vấn đề và được hầu hết người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Các đơn vị quân đội đã xây tường rào khu đất theo quy định. Tuy nhiên, mặc dù đã hiểu rõ bản chất sự việc, được tuyên truyền, vận động nhiều lần, nhưng rất đáng tiếc, một số cá nhân cố tình vi phạm pháp luật, thậm chí là sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, chống lại lực lượng chức năng làm 3 chiến sĩ công an hy sinh.

Đây là sự việc rất nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can và đang khẩn trương điều tra, truy tố để sớm đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chúng ta kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người dân và cũng tuyên truyền, vận động mọi người dân sống và làm việc theo pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần bảo đảm pháp luật phải được thực thi nghiêm minh. Tất cả cán bộ, công chức và người dân đều phải có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định của pháp luật, bất kể ai vi phạm đều phải xử lý theo đúng quy định”, Thủ tướng nêu rõ. Sự việc Đồng Tâm là điều đáng tiếc, nhưng đến nay tình hình đã trở lại ổn định bình thường, nhân dân ở đây với sự giúp đỡ của chính quyền đang tổ chức vui Tết đón Xuân Canh Tý.

Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, vất vả, thậm chí là hy sinh xương máu của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ, ghi nhận, đánh giá cao thành quả của lực lượng công an nhân dân và thành tích của lực lượng cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân, trước hết là lực lượng CSCĐ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao khả năng nghiệp vụ, gắn bó hơn nữa với nhân dân để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, bảo vệ pháp luật, thực hiện đúng đắn trách nhiệm của người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh nhiều thách thức từ cuộc cách mạng 4.0, các vấn đề an ninh phi truyền thống đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình ổn định của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhiều nguy cơ dẫn đến mất an ninh trật tự, Thủ tướng nêu rõ. Lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển đất nước.

Để đạt được mục tiêu đó trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cần tập trung thực hiện tốt công tác trọng tâm.

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và bảo vệ an ninh quốc gia, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống để rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ CSCĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; có quân phong, quân kỷ, giữ nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh công tác và chiến đấu.

Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, tích cực tu dưỡng học tập, rèn luyện về mọi mặt trình độ, ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, bố trí sắp xếp biên chế quân số hợp lý. Có cơ chế ưu tiên tuyển chọn chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, nhất là các đơn vị đặc thù như lực lượng CSCĐ để huấn luyện, biên chế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh nhằm đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ khi tình huống xấu xảy ra.

Thứ hai, chủ động phối hợp các lực lượng đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho Bộ Công an các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động phát hiện, nắm chắc các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để xây dựng chương trình huấn luyện, phương án, kế hoạch tác chiến phù hợp với tổ chức ứng trực vũ trang, canh gác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các chuyến hàng đặc biệt. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tăng cường rèn cán luyện quân, thường xuyên tổ chức diễn tập phương án trong điều kiện địa bàn tình huống khác nhau, bảo đảm bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để bị động bất ngờ. Trước mắt cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các sự kiện liên quan đến Hội nghị cấp cao ASEAN 2020 tổ chức tại Việt Nam, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện trọng đại khác của đất nước ta.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu triển khai các đề án, dự án để xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, trọng tâm là nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế quy định về công tác, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức, hoạt động của CSCĐ.

Thứ tư, làm tốt công tác hậu cần bảo đảm công tác chiến đấu. Tăng cường hợp tác quốc tế với cảnh sát các nước trong công tác huấn luyện, đào tạo và trang thiết bị, phương tiện, nhất là về lĩnh vực phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn nhằm nâng cao trình độ tác chiến sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CSCĐ.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an quan tâm chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết. Đồng thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác chiến đấu.