Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

ANTD.VN - Sáng 24-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo phiên khai mạc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, ban ngành, Quốc hội… các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, học viện, nhà trường trong Công an nhân dân, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự Công an nhân dân

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hội nghị Công an toàn quốc diễn ra trong thời gian 3 ngày từ 24 đến 26-12. Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 gắn với tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước gắn với chức năng xây dựng lực lượng Công an nhân dân; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 trong lực lượng CAND.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tích trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng của lực lượng CAND trong năm 2019

Năm 2019, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, vừa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong toàn lực lượng, chủ động, quyết liệt đổi mới, tiếp tục là năm thứ 2 sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đạt kết quả bước đầu hết sức quan trọng trong đó đáng chú ý là đã công an các đơn vị địa phương đã bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lễ khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Trước khi diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.