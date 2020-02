Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính sách an sinh xã hội phải hướng tới toàn dân

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chăm lo đời sống, sức khỏe và sự thịnh vượng ấm no của người dân là sự nghiệp lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Mục tiêu xuyên suốt là phải có một hệ thống an sinh xã hội hướng tới toàn dân, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tạo ra một mạng lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp bảo vệ cho tất cả thành viên cộng đồng xã hội.