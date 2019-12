Thủ tướng: Ngành Công Thương phải lo đủ hàng hóa dịp Tết, không để xảy ra lạm phát tâm lý

Bộ Công Thương cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Ngày 27-12, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Điểm sáng xuất nhập khẩu hàng hóa

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, 12/12 chỉ tiêu Chính phủ giao cho ngành Công Thương trong năm 2019 đều đạt được và đạt vượt mức. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động xuất nhập khẩu đã xác lập kỷ lục mới.

Với kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân khoảng 43 tỷ USD/tháng, quy mô xuất nhập khẩu tăng trưởng ở mức cao, vượt mốc 500 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 ước đạt 516,96 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2018, hoàn thành vượt chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đặt ra (tăng 7 - 8%); Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực.

Năm 2019, Việt Nam có 32 mặt hàng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, ttrong đó có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD và 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,86% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cán cân thương mại năm 2019 ghi nhận mức xuất siêu kỷ lục 9,94 tỷ USD góp phần làm tích cực cán cân thanh toán và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế. Thị trường nội địa ổn định và phát triển; Công tác hội nhập thu được kết quả đáng tích cực…

Kết quả này thể hiện một phần những cải cách của Bộ Công Thương trong năm qua, đặc biệt là việc khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết và cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đánh giá về những cải cách của Bộ Công Thương, ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, trước đây, Bộ Công Thương được coi là bộ “siêu quyền lực”, quản lý rất nhiều doanh nghiệp nhà nước cũng như có rất nhiều điều kiện kinh doanh.

“Theo khảo sát của VCCI thì năm 2016, Bộ Công Thương có tới 1.216 điều kiện kinh doanh, một con số rất lớn. Cùng đó, lĩnh vực quản lý của Bộ này ảnh hưởng tới 60 - 70% GDP của nền kinh tế. Do vậy, thủ tục hành chính cũng như các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, gần đây Bộ Công Thương đã có những chuyển biến rất tích cực trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cùng các điều kiện đầu tư, kinh doanh” - ông Vũ Tiến Lộc nói.

Cần làm tốt hơn công tác quy hoạch

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2019. “Bộ đã làm được rất nhiều việc, có nhiều cải cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế”- Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, Bộ Công Thương là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại rất quan trọng và phức tạp. Do đó, Bộ Công Thương cần lưu ý: xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách có tầm nhìn dài hạn, nhất quán, tạo ra môi trường thuận lợi, đồng bộ; nâng cao năng suất nội ngành của ngành công nghiệp; phát triển ngành công nghiệp Việt Nam bền vững; coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển của ngành Công Thương.

Đồng thời, cần tái cơ cấu mạnh mẽ ngành công nghiệp, để tăng năng suất lao động và tạo thuận lợi hơn cho xuất nhập khẩu, theo tinh thần hậu kiểm, chống tham nhũng trong xuất nhập khẩu.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Công Thương cần giải quyết vấn đề quy hoạch, không gây ách tắc cho phát triển. Có chủ trương, biện pháp cụ thể để giải phóng các nguồn lực đang trì trệ. Cụ thể là một số quy hoạch được triển khai chậm so với yêu cầu của thực tiễn gây lúng túng trong công tác quản lý (ví dụ như quy hoạch phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo, quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia…); Các số liệu phục vụ quy hoạch, tính toán dự báo phụ tải, dự báo về tăng trưởng kinh tế từ đó, tính toán các nguồn điện…

“Các đồng chí phải lo Tết cho người dân đủ hàng hóa ở mọi vùng, không được để tình trạng đẩy giá lên, đừng để cái gọi là lạm phát kỳ vọng, lạm phát tâm lý xảy ra”- Thủ tướng nói.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công Thương sẽ nhìn nhận và đánh giá thực chất những vấn đề đang là nút thắt trong hoạt động phát triển ngành Công Thương. Từ đó, có giải pháp, thực hiện dưới sự chỉ đạo của Chính phủ để xử lý và tháo gỡ, tạo ra động lực mới cho tăng trưởng của cả nước, đặc biệt theo hướng bền vững, đồng thời thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở thành quốc gia phát triển trong thời gian tới.