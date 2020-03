Thủ tướng: Hà Nội chủ động phát hiện, đề xuất các biện pháp xử lý ổ dịch ở bệnh viện Bạch Mai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Sáng 29-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng chống dịch Covid -19. Cuộc họp được trực tuyến tới các cơ sở cách ly để phục vụ công tác thị sát.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo 5 thành phố dự tại các điểm cầu.

Mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 5 thành phố lớn đặc biệt là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội có dân số đông, mật độ lớn, nhu cầu tiếp xúc tập thể rất cao.

Gần 3 tháng qua, cùng cả nước, 5 thành phố đã làm nhiều việc triển khai phòng chống dịch Covid -19. “Đặc biệt sau 2 ngày thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng về việc không tụ tập đông người, đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết để chống dịch Covid-19, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã làm kiên quyết, đạt kết quả bước đầu quan trọng”.

5 thành phố đã chủ động thực hiện các giải pháp tốt như: họp chống dịch 2 ngày /1 lần; xử lý cương quyết các trường hợp người nước ngoài khi nhập cảnh; tổ chức cách ly, tiếp nhận các chuyến bay về từ nước ngoài tốt…

Thủ tướng nêu rõ: “15 ngày ấy là những ngày quyết định, 5 thành phố là những địa bàn quan trọng liên quan đến việc chúng ta có ngăn chặn được dịch bệnh hay không”.

Hàng ngày nghe các đơn vị này báo cáo, kiểm tra tình hình chống dịch ở các địa phương này, Chính phủ ghi nhân quyết tâm chính trị để ngăn chặn có hiệu quả nhất là các biện pháp mới, quyết liệt, cụ thể hơn. Thủ tướng dẫn chứng: “Ở Hà Nội, các đồng chí đã chủ động phát hiện, đề xuất với Trung ương các biện pháp xử lý ổ dịch ở bệnh viện Bạch Mai”.

Từ tình hình thế giới, đã có hàng vạn người bị nhiễm Covid – 19, số tử vong tăng từng ngày, vì vậy, cần các biện pháp rõ hơn, các góp ý cho chính phủ và ban chỉ đạo trung ương là rất quan trọng bởi theo Thủ tướng: “Chủ trương của Trung ương phải sát với thực tế, từ cơ sở, địa phương trong đó có 5 thành phố lớn là vô cùng quan trọng.

Bên cạnh đó, quyết tâm chính trị của các địa phương cũng góp phần quyết định thành công này. Thực tế ở địa phương các đồng chí làm là chính, trên này chỉ đề ra chủ trương”.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh một thông tin rất quan trọng cần gửi tới dư luận xã hội: “Tất cả bệnh nhân nặng, dương tính với Covid -19 đã vào bệnh viện chúng ta đều chữa khỏi. Đến sáng nay, 4 bệnh nhân nặng nhất đã tốt hơn trước, chưa có người tử vong. Những thông tin sai trái về vấn đề này cần phải được bác bỏ. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác chữa trị Covid – 19”….

Thủ tướng cũng nêu vấn đề các cấp chính quyền cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đội ngũ y tế làm công tác chống dịch; làm tốt công tác cách ly tập trung do quân đội làm chủ công, cách ly tại nhà do công an đảm nhận…

Thủ tướng cũng lưu ý việc thực hiện tốt chỉ thị 15 của Thủ tướng bởi vẫn có địa phương chưa thực hiện nghiêm, coi thường, vẫn còn đám đông. “Đây là biện pháp quan trọng để phòng chống lây lan dịch bệnh”, Thủ tướng khẳng định.