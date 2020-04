Thủ tướng ghi nhận hiệu quả việc Hà Nội xét nghiệm nhanh Covid-19

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp

Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid -19

Báo cáo Thủ tướng tại hội nghị sáng 1-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, theo kết quả giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến 7h sáng ngày 1-4, Hà Nội ghi nhận 85 trường hợp xác định dương tính với Covid -19. Trong đó có 83 trường hợp được cách ly điều trị tại Hà Nội, 2 trường hợp điều trị tại các tỉnh khác.

Đã có 22 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà. 63 trường hợp đang điều trị cách ly tại bệnh viện, trong đó có 1 trường hợp nặng là bệnh nhân 64.

Số ca mắc tại Hà Nội những ngày qua tăng theo xu hướng chung của cả nước và hiện nay có số ca mắc cao nhất cả nước.

Thành phố đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác chống dịch Covid -19; huy động mọi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội; thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 30 quận, huyện, thị xã.

Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức 30 phiên họp trực tuyến và họp đột xuất, khẩn cấp để cập nhật thường xuyên chỉ đạo của Trung ương; tổ ứng trực 24/24/7 ngày nhằm nắm sát diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo xử lý ngay những vấn đề phát sinh phù hợp với mức độ diễn biến dịch.

"Hiện thành phố đã và đang duy trì, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đặc biệt đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để sớm ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai", Chủ tịch UBND TP khẳng định.

TP đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị, các đơn vị của Bộ Công Thương tập hợp và làm việc với các đơn vị cung ứng nguồn gốc hàng hóa dịch vụ lương thực, thực phẩm với những mặt hàng thiết yếu, dự trữ hàng hóa cao hơn bình thường từ 300 đến 500 % chỉ đáp ứng đủ cho người dân Thủ đô trong mọi tình huống; đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tuyệt đối an toàn trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, khẩn trương triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng.

"Chúng tôi đã chuyển 370 tỷ đồng để bổ sung và đang tiếp tục chuyển tiếp 650 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách để hỗ trợ cho các đối tượng bị tác động bởi dịch Covid - 19" - ông Nguyễn Đức Chung nói.

Xây dựng 3 kịch bản ứng phó Covid -19

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trong quý I, các chỉ số kinh tế của thành phố có tăng trưởng song đều thấp hơn so với cùng.

Một số lĩnh vực thương mại dịch vụ giảm mạnh so với cùng kỳ. Đánh giá tổng quan cho thấy các ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng lớn nhất, cơ cấu dịch vụ chiếm tới 64 % GRDP. Sự suy giảm tác động mạnh đến tăng trưởng và các cân đối lớn của thành phố.

Căn cứ vào tình hình 3 tháng đầu năm và kịch bản tăng trưởng của cả nước cũng như đánh giá tác động của dịch bệnh phát triển của ngành, lĩnh vực và các tỉnh, Hà Nội cũng đã xác định có 3 kịch bản điều hành ứng phó nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid -19, trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Hà Nội sẽ bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bám sát tình hình để chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19 phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan của dịch bệnh trên địa bàn.

TP cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư chống dịch; đảm bảo các nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc chống nhiễm khuẩn, chống lây chéo tại các cơ sở điều trị y tế;

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn với đội ngũ công chức, viên chức, các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; nâng cao năng lực phòng, chống dịch nhất là trong thời gian chuyển mùa, tuyệt đối không để xảy ra dịch chồng dịch. TP cũng điều chỉnh phương thức hoạt động các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phù hợp với giai đoạn bệnh, dịch bệnh cũng như phục vụ mọi yêu cầu công tác khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn Thủ đô.

TP cũng đã khảo sát, tính toán số lượng lao động tại các doanh nghiệp dự kiến sẽ mất việc làm để có chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng này. Xây dựng phương án hỗ trợ từ ngân sách đảm bảo chế độ cho đội ngũ cán bộ y tế, hỗ trợ tiền,lương cơ bản hoặc trợ cấp miễn phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho giáo viên, công nhân và cán bộ quản lý giáo dục.

Chủ tịch UBND TP đề xuất Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Hà Nội đã vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid -19. “Nhất là mới đây, TP đã triển khai xét nghiệm nhanh bằng kít của Hàn Quốc đã có hiệu quả bước đầu”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nêu rõ, trong bối cảnh khó khăn chung, Hà Nội đang gữ được mức tăng trưởng tốt, GRDP cao so với bình quân chung; thu ngân sách nhà nước tốt; FDI tăng 6%... “TP cũng đề ra nhiều biện pháp cho 9 tháng còn lại để giữ được tốc độ phát triển ổn định”, Thủ tướng ghi nhận.