Thủ tướng bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định nhân sự Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định 589/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Quyết định 595/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Quyết định 591/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đối với Thiếu tướng Vũ Văn Kha, phụ trách Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 596/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chủ nhiệm kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng.