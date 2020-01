Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực Công an cơ sở tại Hà Nội

Về phía Công an TP. Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, tham gia đoàn công tác.

Đến thăm, chúc Tết Ban Bảo vệ dân phố phường Kim Mã, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc vui mừng khi được biết trong nhiều năm qua, lực lượng bảo vệ dân phố phường Kim Mã luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn của Công an quận Ba Đình; cũng như thường xuyên được tập huấn về nghiệp vụ, kiện toàn về tổ chức… Năm 2019, Ban Bảo vệ dân phố phường Kim Mã được nhận danh hiệu “ Lá Cờ đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quà của Bộ Công an tặng Công an xã Ngọc Hồi (ảnh phải) và Ban Bảo vệ dân phố phường Kim Mã

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, cố gắng và kết quả, thành tích đạt được của Ban Bảo vệ dân phố phường Kim Mã trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng gửi lời chúc tốt đẹp và trao quà của Bộ Công an tặng Ban Bảo vệ dân phố phường Kim Mã, với mong muốn mỗi đội viên đã, đang và sẽ là những “cánh tay nối dài” hiệu quả của lực lượng Công an trên mặt trận đảm bảo ANTT.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an xã Ngọc Hồi, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những cố gắng, kết quả bước đầu mà Công an xã Ngọc Hồi đã đạt được trong thời gian qua, nhất là thời gian Công an chính quy được điều động về đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Xác định những nhiệm vụ quan trọng của đất nước, Thủ đô và lực lượng CAND trong năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ, Công an xã Ngọc Hồi cần tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên, nhất là chỉ đạo trực tiếp của Công an huyện Thanh Trì và của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã về triển khai các phương án bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, phục vụ nhân dân trên địa bàn vui xuân, đón Tết; thực hiện nghiêm chế độ trực ban, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng cùng đoàn công tác, Thiếu tá Trần Bá Thu, Trưởng Công an xã Ngọc Hồi cho biết, được sự quan tâm của CATP Hà Nội và huyện Thanh Trì, Công an xã Ngọc Hồi đã nhanh chóng đi vào hoạt động, ổn định tổ chức, động viên, hướng dẫn 7 đồng chí Công an xã bán chuyên trách và tổ chức bắt tay ngay vào công việc…

Thời gian qua, Công an xã Ngọc Hồi đã chủ động tập trung nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã giải quyết các sự việc, hiện tượng mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và trao quà của Bộ Công an tặng Công an xã Ngọc Hồi.