Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết Công an phường Cửa Nam

ANTD.VN - Chiều 24/01 (tức chiều 30 Tết), Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Về phía CATP Hà Nội, Đại tá Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc CATP, cùng chỉ huy một số phòng chức năng, CAQ Hoàn Kiếm, tham gia đoàn công tác.

Năm 2019, Công an phường Cửa Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, đóng góp hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn.

Đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá những cố gắng và kết quả đạt được của CAP Cửa Nam trong năm công tác 2019

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; tình hình tội phạm được kéo giảm, không xảy ra trọng án, không tòn tại tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội... Với những thành tích đạt được trong năm 2019, Công an phường Cửa Nam đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; nhiều tập thể, CBCS của đơn vị được Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen, giấy khen.

Đại tá Bùi Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP, thay mặt Ban Giám đốc tặng quà, động viên CAP Cửa Nam

Phát biểu tại buổi kiểm tra, chúc Tết, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao, biểu dương những thành tích mà CBCS Công an phường Cửa Nam đạt được trong năm 2019. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, Công an phường Cửa Nam cần tiếp tục chủ động kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước trong năm 2020, đặc biệt là Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến đấu; đảm bảo tốt an ninh, trật tự, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên…

Đồng chí Thứ trưởng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể CBCS Công an phường Cửa Nam cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.