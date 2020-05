Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Không Bộ nào bắt học sinh đi học phải đeo nón chống giọt bắn phòng Covid-19

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trả lời tại buổi họp báo Chính phủ

Tại buổi họp báo chiều tối nay, 5-5, gửi câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), phóng viên phản ánh: hiện có nhiều trường yêu cầu học sinh đi học trở lại phải đội mũ (nón) có mặt bằng nhựa cứng hoặc kính để chống giọt tiết bắn ra nhằm phòng chống dịch Covid-19. Việc này gây vướng víu và nóng nực cho học sinh, nhất là khi các lớp học đều không bật điều hòa theo khuyến cáo của Bộ Y tế…



Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc cho học sinh đi học trở lại phải đảm bảo điều kiện quan trọng nhất là an toàn. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là “đã đi học phải an toàn”.

Tuy nhiên, các biện pháp để đảm bảo an toàn trường học như thế nào thì phải căn cứ vào đánh giá của cơ quan chuyên môn. Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT khuyến cáo về các biện pháp đảm bảo an toàn trường học khi học sinh đi học trở lại, Bộ GD&ĐT dựa vào khuyến cáo này đã xây dựng tiêu chí đánh giá của nhà trường an toàn.

Ông Độ cho biết, trong Bộ tiêu chí mà Bộ GD&ĐT ban hành để làm cơ sở cho các trường học quyết định việc cho học sinh đi học trở lại có một số tiêu chí cứng như: Giữ khoảng cách; đeo khẩu trang; rửa tay; khử khuẩn nhà trường… Tuy nhiên, không có tiêu chí nào là học sinh phải đeo nón chống giọt bắn.

“Giải pháp này như nhà báo phản ánh là sự sáng tạo của các địa phương” – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nói, tức không phải Bộ GD&ĐT yêu cầu bắt buộc, cũng có nghĩa học sinh không nhất thiết phải đeo nón chống giọt bắn khi đến trường.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết thêm, các địa phương, các trường học nên làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những khuyến cáo mà Bộ Y tế chưa đưa ra thì địa phương nên cân nhắc để áp dụng cho phù hợp.