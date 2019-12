Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương dự triển khai công tác năm 2020 tại Cục Cảnh sát hình sự

ANTD.VN - Chiều 27/12/2019, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2020. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2019, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, kịp thời tham mưu, đề xuất, phối hợp, trực tiếp tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ban hành nhiều văn bản, chủ trương chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm hình sự; đặc biệt là tham mưu và trực tiếp giải quyết các chuyên đề về tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần làm chuyển biến căn bản tình hình, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, khẩn trương điều tra làm rõ hầu hết các vụ trọng án, được dư luận đánh giá cao.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng 9 Cục Cảnh sát hình sự

Cục Cảnh sát hình sự đã tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc triển khai có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp đấu tranh, trấn áp quyết liệt với các vấn đề về tội phạm và trật tự xã hội nổi lên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong đó, đã phối hợp với Văn phòng Bộ tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai kế hoạch tăng cường phòng, chống tội phạm hình sự tại địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên đạt nhiều kết quả quan trọng, là kinh nghiệm, tiền đề để tiếp tục chỉ đạo thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm tại các địa bàn, khu vực, lĩnh vực phức tạp khác.

Kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát hình sự đã góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác năm 2019 (giảm 7,39% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2018). Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 81,93% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 11,93%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%; triệt phá 2.245 băng nhóm tội phạm (tăng 14,18% so với năm 2018)… Qua đó đã hạn chế điều kiện nảy sinh tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, lành mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, phong trào đoàn thể được Cục Cảnh sát hình sự tập trung thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc đã đạt được trong năm 2019.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị của Cục Cảnh sát hình sự

Trước bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ở nhiều nơi vẫn có xu hướng gia tăng và nghiêm trọng hơn, đặt ra yêu cầu nặng nề về nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm hình sự nói riêng, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự phải làm tốt công tác nắm tình hình, đưa ra những dự báo chính xác về tình hình, diễn biến tội phạm để chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ hoạch định chủ trương, chính sách phòng ngừa, đấu tranh.

Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; bố trí cán bộ theo khung tiêu chí, tiêu chuẩn Công an 4 cấp, tăng cường cán bộ cơ sở không chỉ về con người mà cả nghiệp vụ, phương tiện, nhất là với Cảnh sát hình sự cấp huyện để đảm bảo “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, tạo chuyển biến về an ninh, trật tự tại cơ sở. Tập trung chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Cục Cảnh sát hình sự phải phát huy vai trò chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn chuyên sâu Công an địa phương trong lĩnh vực công tác của mình; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản cho cán bộ, chiến sỹ. Coi trọng làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng yêu cầu, Cục Cảnh sát hình sự cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm hình sự và trật tự xã hội. Tiếp tục tấn công, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, nhất là tội phạm có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài; đẩy mạnh công tác truy nã…

Trước mắt, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh tý 2020, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kết quả công tác ngay từ những tháng đầu năm, làm tiền đề thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.