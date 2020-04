Thông điệp ý nghĩa giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự

18:02 09/04/2020 0 Cường - Linh

ANTD.VN - Ngày 9-4, tại hội trường Công an thành phố Bắc Giang, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Agirbank - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, đã tổ chức trao tặng 3.000 chiếc “ Móc khóa an ninh trật tự” cho Công an thành phố Bắc Giang.