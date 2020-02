Thông cáo về Lễ tang đồng chí Trung tướng Phạm Tâm Long, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trung tướng Phạm Tâm Long, tên thật là Phạm Xuân Tâm, sinh ngày 21/12/1928; quê quán: xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội). Tham gia cách mạng năm 1945; kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1946; vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân năm 1952.

Trung tướng Phạm Tâm Long



Quá trình hoạt động cách mạng giữ các chức vụ:

- Tháng 4/1947: Trưởng Phòng thông tin, tuyên truyền huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây (cũ).

- Tháng 5/1948: Trưởng ban kiểm tra Huyện ủy, Ủy viên tiểu ban thanh tra vận tải tỉnh Sơn Tây (cũ).

- Tháng 1/1949: Trưởng Tiểu ban tuyên huấn tỉnh bộ Việt Minh Sơn Tây.

- Tháng 11/1949: Chánh Văn phòng tỉnh ủy Sơn Tây.

- Năm 1952: Phó Văn phòng Công an Liên khu 3; Phó Văn phòng, Trưởng Phòng Bảo vệ Kinh tế Sở Công an Hà Nội.

- Năm 1967: Phó Hiệu trưởng trường Công an nhân dân Trung ương.

- Năm 1976: Hiệu trưởng trường Bổ túc sĩ quan Công an.

- Năm 1978: Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh.

- Năm 1981: Giám đốc Công an TP Hà Nội.

- Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI tháng 12/1986, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tháng 1/1987: Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); tháng 01/1989 được phong hàm Trung tướng.

- Tháng 7/1991: Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Tháng 12/1996, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 02 Huân chương Quân công hạng Nhì, 01 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 01 Huân chương Kháng chiến hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước ta và Quốc tế.

Sau một thời gian lâm bệnh, được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do bệnh nặng, tuổi cao, đồng chí đã từ trần hồi 17h10’ ngày 24/02/2020 (tức ngày 02 tháng 02 năm Canh Tý) tại nhà riêng.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Trung tướng Phạm Tâm Long theo nghi thức Lễ tang cấp cao trong Công an nhân dân. Lễ viếng từ 07h00’ đến 10h30’ ngày 28/02/2020 (thứ Sáu) tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; Lễ an táng vào hồi 15h00’ tại quê nhà, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội./.