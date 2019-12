Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nhận Huân chương Quân công hạng Nhì

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đã trân trọng gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019, toàn lực lượng CAND có 78 công an đơn vị, địa phương được Chính phủ và Bộ Công an khen thưởng. 18 đơn vị, địa phương được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua trong đó có Công an thành phố Hà Nội và 60 đơn vị nhận Cờ thi đua Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm đã trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019” của Chính phủ tặng 18 Công an đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị, các đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua ‘Vì an ninh Tổ quốc’ năm 2019” của Bộ Công an cho Công an các đơn vị, địa phương.