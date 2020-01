Thiếu tướng Lê Văn Cương: "Những kẻ chống đối, coi thường pháp luật ở Đồng Tâm phải bị trừng trị thích đáng"

ANTD.VN -Liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 9-1 khiến 3 chiến sỹ công an hy sinh, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an cho rằng, những kẻ vi phạm đã coi thường pháp luật, khát máu, mất hết tính người nên cần bị trừng trị nghiêm minh, thích đáng.

Hình phạt nghiêm khắc cho kẻ giết người

Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, hành vi chống đối của một số đối tượng ở Đồng Tâm là không thể chấp nhận được. Đó không chỉ là việc chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng mà còn có dấu hiệu của tội Giết người với các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là “giết nhiều người”, “với người thi hành công vụ” với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi này đến đâu, cơ quan chức năng sẽ xử lý tới đó, song phải đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bất kể đối tượng vi phạm là ai.

“Người dân phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Không chỉ ở Việt Nam mà tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, hành vi chống đối lực lượng chức năng, xâm hại sức khỏe, tính mạng của người khác đều bị xử lý nghiêm khắc trên tinh thần thượng tôn pháp luật” – Thiếu tướng Lê Văn Cương nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an

Qua vụ việc trên, trước khi có bất cứ hành động nào, nhân dân nói chung và đồng bào ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức nói riêng cần tỉnh táo, bình tĩnh phân biệt phải trái, đúng sai, đâu là kẻ lợi dụng dân chủ để xúi giục, dụ dỗ người dân thực hiện hành vi phạm tội.

Trên mạng xã hội hiện cũng có khá nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật, nói xấu lực lượng công an, Đảng, Nhà nước. Do vậy, mỗi cá nhân phải có “bộ lọc” cho riêng mình, tránh bị đối tượng xấu lôi kéo, “dắt mũi”.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng, hệ thống truyền thông cũng cần tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu về pháp luật, chính sách đặc biệt là các quy định liên quan đến đất đai, có các chuyên đề phân tích tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội chống người thi hành công vụ, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, giết người…

Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng cho rằng, từ trước đến nay, Nhà nước luôn tôn trọng và lắng nghe những ý kiến tâm huyết, xác đáng của nhân dân. Mọi người dân đều có quyền đóng góp ý kiến, thực thi quyền làm chủ của mình đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và đời sống dân sinh.

Tuy vậy, họ cũng có nghĩa vụ tôn trọng và thực thi Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, TTAT xã hội. Mọi vấn đề trong cuộc sống đều có thể giải quyết bằng con đường hòa bình, thương lượng.

Trước một chủ trương, chính sách mới hay các vụ việc phát sinh, người dân đều có quyền bày tỏ quan điểm trên tinh thần xây dựng, song không thể vì không đồng tình mà cho phép mình đập phá tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, thậm chí giết người dã man, bất chất luật pháp...như một số đối tượng đã thực hiện ở Đồng Tâm.

Còn đó những tấm gương chiến sỹ công an hy sinh quên mình

Trong quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm tại xã Đồng Tâm, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh. Thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định, sự hy sinh của 3 chiến sĩ này một lần nữa cho thấy trong bất cứ tình huống nào lực lượng công an luôn sẵn sàng hi sinh bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Đây là những tấm gương sáng cho toàn lực lượng noi theo.

Với chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 3 đồng chí đã được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất. Chiều 14/1 vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động Học tập và làm theo gương của 3 chiến sĩ công an dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

“Mồ hôi đã rơi, máu đã đổ nhưng các chiến sỹ công an vẫn luôn giữ vững lời thề vì hạnh phúc, bình an của Tổ quốc, nhân dân. Sự dũng cảm, hy sinh quên mình của chiến sỹ mãi mãi là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong thời bình, tô thắm thêm lá cờ truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND” – Thiếu tướng Lê Văn Cương xúc động nói.

Số vũ khí, hung khí nguy hiểm của các đối tượng bị thu giữ

Thời gian qua, tại một số địa phương còn nhiều điểm nóng đất đai. Theo quy định, người đứng đầu địa phương đó phải nhanh chóng nắm bắt tình hình, tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của họ.

“Nếu mọi quyền và lợi ích chính đáng của người dân được đảm bảo, nguyện vọng của họ được lắng nghe, mọi sự việc được giải quyết công khai theo đúng trình tự, quy định pháp luật thì kẻ xấu sẽ không còn chỗ để lợi dụng, tấn công. Qua sự việc xảy ra tại Đồng Tâm, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cũng cần nhìn nhận lại để có đánh giá khách quan nhiều chiều, rút kinh nghiệm nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra trong những trường hợp tương tự” – Thiếu tướng Lê Văn Cương nhấn mạnh.