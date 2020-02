Thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng

ANTD.VN - Chiều 5-2, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết và trao khen cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong CATP Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, Luật An ninh mạng được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu lực công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, tạo môi trường bình đẳng về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công tác triển khai thi hành Luật An ninh mạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định thắng lợi của công tác bảo vệ an ninh mạng.

Đại tá Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị

Đánh giá chung của Ban tổ chức, Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” đã được Công an thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện sớm, nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an. Ban Tổ chức cuộc thi CATP đã triển khai tổng thể, toàn diện nội dung, ý nghĩa của cuộc thi đến tất cả các đơn vị trong CATP; xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng để CBCS nghiên cứu, tìm hiểu và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và bảo vệ pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”, toàn thể CBCS CATP đã tích cực tham gia, nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu phong phú từ nhiều nguồn khác nhau, thực hiện viết bài tham dự cuộc thi theo đúng kế hoạch đã đề ra. Sau 2 tháng phát động, các đơn vị, Công an các quận, huyện, thị xã đã lựa chọn và gửi các bài dự thi xuất sắc nhất về Ban Tổ chức cuộc thi CATP để tham gia vòng thi sơ khảo cấp CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có bài dự thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn được 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả dự thi. Trong đó, Thiếu tá Giáp Thanh Thủy, đơn vị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt giải Nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh giá cao công tác tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” của CATP Hà Nội; đồng thời đề nghị, CBCS làm công tác an ninh mạng nói riêng trong CATP cần tiếp tục chủ động nắm vững, nắm chắc tình hình tội phạm trên không gian mạng; từ đó tham mưu với lãnh đạo Bộ, CATP để làm tốt công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

"Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn sẵn sàng cung cấp thông tin, chia sẻ về nghiệp vụ, hướng dẫn, quy định của Luật An ninh mạng, Nghị định hướng dẫn thi hành, thông tư, biện pháp nghiệp vụ liên quan; và mong muốn CATP tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao để trong thời gian tới, công tác đảm bảo an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng đạt được thêm nhiều kết quả", Đại tá Đỗ Anh Tuấn nêu rõ.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân có thành tích tham gia tổ chức cuộc thi

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, phát huy kết quả từ cuộc thi này, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo CBCS tích cực nghiên cứu, tìm hiểu Luật An ninh mạng và các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn giao Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Tham mưu, tham mưu với Ban Giám đốc CATP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực thi Luật An ninh mạng cho CBCS của CATP, đặc biệt CBCS của các đơn vị công an quận, huyện, thị xã làm công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao trong CATP.