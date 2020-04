‘Thấy tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 mà không giải quyết triệt để là có lỗi với nhân dân’

ANTD.VN - Đã hơn 2 tháng “chống giặc Covid-19”, lan tỏa ở 11 Công an phường và các đội nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), là tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận: “Từng đơn vị, mỗi cá nhân, khi nhận diện, xác định nguy cơ tiềm ẩn phức tạp liên quan đến dịch bệnh Covid-19 mà không nỗ lực giải quyết triệt để, sẽ là có lỗi với nhân dân”.

Có thể thấy, “cuộc chiến” chống “giặc” Covid-19 ở địa bàn quận Thanh Xuân mang tính điển hình cho nhiều quận, huyện tại Hà Nội. Đó là “cuộc chiến” ở cả thực địa, và trên không gian mạng, với cùng chung mục đích: đảm bảo sức khỏe và sự vững vàng tâm lý cho người dân.

Đón đầu, chặn “sóng” ở “điểm nóng”

Đầu tháng 2-2020, khi những tín hiệu đầu tiên của “giặc” Covid-19 manh nha hình thành, cũng là lúc xuất hiện những đợt “sóng ngầm” tại chợ thuốc Hapulico – trung tâm kinh doanh tân dược lớn nhất miền Bắc – nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân. Trung tá Bùi Quang Hưng – Đội trương đội An ninh nhớ lại: “Cuộc họp đầu tiên ở thời điểm ấy khi nhận định, phân tích và phân công những phần việc cụ thể phòng chống dịch bệnh, đồng chí Trưởng Công an quận đã chỉ rõ, phải nắm bắt kịp thời và không để phát sinh phức tạp liên quan đến hoạt động của chợ thuốc”.

Công an quận Thanh Xuân kiểm đếm tang vật vụ mua bán, vận chuyển khẩu trang không rõ nguồn gốc

Sự chủ động trong công tác chỉ đạo ấy đã giúp hình thành, xây dựng những kế hoạch phối hợp liên hoàn xoay quanh các trục: Công an quận với phòng nghiệp vụ Công an thành phố; Công an quận với cơ quan Quản lý thị trường; Công an quận với các phòng, ban của quận, các phường trên địa bàn quận; và đặc biệt, là vai trò – sức mạnh của phong trào quần chúng.

Hơn 2 tháng với hàng chục vụ việc bị phát hiện, xử lý liên quan đến những dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh của nhiều tổ chức, cá nhân ở tại và xung quanh khu vực chợ thuốc Hapulico. Từ đầu cơ tích trữ thiết bị, vật tư y tế; nâng giá bán khẩu trang y tế; chào bán thẻ kháng virus nhập lậu; đến mua bán trôi nổi khẩu trang, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc...

Những vi phạm đầu tiên bị phát hiện, xử lý tại “chợ thuốc” Hapulico đã là căn cứ, là tiền đề để nhiều địa bàn, các lực lượng chức năng khác thực hiện quyết liệt, tạo sự đồng bộ trên toàn thành phố. Không chỉ chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm để đảm bảo sự bình ổn thị trường, tránh tâm lý hoang mang cho nhân dân; Công an quận Thanh Xuân còn chủ động phát hiện, ngăn chặn những thông tin trái chiều trên mạng xã hội, liên quan đến “chợ thuốc” và dịch bệnh; như hiện tượng một số tiểu thương rủ nhau treo biển hết hàng; việc thổi phồng, nói quá công hiệu những sản phẩm y tế, nhằm tăng giá, tạo sự khan hiếm; hay đăng thông tin thất thiệt trên facebook cá nhân...

Cán bộ CAQ Thanh Xuân làm việc với cá nhân, chủ quầy thuốc có hành vi nâng giá bán khẩu trang y tế cao gấp nhiều lần

Nhìn nhận lại khoảng thời gian vừa qua, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định: “Nếu không có sự chủ động vào cuộc quyết liệt của Công an Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân, những tiềm ẩn ở chợ thuốc Hapulico nói riêng sẽ trở nên phức tạp”.

Chống “giặc” Covid-19 – nhiệm vụ không của riêng ai

Đây là quan điểm xuyên suốt được Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân thống nhất với rõ với Công an 11 phường và các đội nghiệp vụ. Từ chỉ đạo đó, căn cứ đặc thù – tính chất địa bàn, công việc, các phường – đội sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai linh hoạt phương án, giải pháp, với yêu cầu: nhận diện đúng, kịp thời và giải quyết sớm, triệt để mọi nguy cơ tiềm ẩn, phức tạp về dịch bệnh Covid-19.

Tổ tuyên truyền, kiểm soát và tuần tra đêm trong "mùa dịch Covid-19" của CAP Kim Giang, quận Thanh Xuân

“Mỗi đơn vị, từng cá nhân nếu thấy được nguy cơ mà không báo cáo đề xuất, không có được phương án xử lý, sẽ là có lỗi với nhân dân”, Trung tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng Công an quận chia sẻ quan điểm của chỉ huy Công an quận, đã và đang được quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ.

Hơn 2 tháng qua, khó có thể thống kê, định lượng đầy đủ những vất vả, thậm chí hiểm nguy mà Công an quận Thanh Xuân chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện để chống, diệt “giặc” Covid-19. Song đúng như chỉ huy Công an quận bày tỏ: “Đến giờ này, khi chặng đường phía trước vẫn còn nhiều cam go, phức tạp, chúng tôi tin rằng đã từng bước giảm thiểu, kiềm chế tối đa được nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn. Người dân đã và đang có thể tin tưởng vào những giải pháp, kết quả bước đầu đạt được”.

Rõ nét hơn về chia sẻ này, là những con số trong hơn 2 tháng qua: trên 70.000 hộ dân với gần 2.400 người nước ngoài cư trú tại địa bàn đã được rà soát; hàng chục chuyến bay với cả nghìn hành khách về Hà Nội cũng đã được nắm bắt kịp thời, theo chỉ đạo của Công an thành phố. Bên cạnh đó là khoảng gần 1.500 người trong diện F1, F2 liên quan đến “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai, và tất cả đều được giám sát cách ly, trong sự bảo đảm của Công an cơ sở và lực lượng chức năng.

Cũng trong hơn 2 tháng qua, đã có gần 300.000 lượt công dân tại các tổ dân phố, khu chung cư, được Công an phường, đội nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân trực tiếp tuyên truyền thông tin kiến thức, kỹ năng phòng chống Covid-19. 100% cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke, cơ sở tôn giáo, quán bar, rạp chiếu phim, dịch vụ Internet, điểm vui chơi giải trí...đã ký cam kết và được giám sát chặt chẽ, không hoạt động trong những ngày dịch bệnh phức tạp. Và từ ngày 26-3, Công an quận Thanh Xuân đã tuyên truyền, vận động, yêu cầu 27.081 cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn tạm dừng hoạt động, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Mỗi con số, mỗi kết quả ấy là tổng hòa những đóng góp, công sức, nỗ lực của Công an cơ sở, của lực lượng An ninh, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát trật tự - giao thông, Quản lý hành chính...Mỗi tập thể nhỏ ấy của Công an quận Thanh Xuân đang chung góp bàn tay, quyết tâm để cùng Công an Hà Nội, cùng Thủ đô và nhân dân, vượt qua mọi gian nan, thử thách, chiến thắng “giặc” Covid-19.