Thăng cấp bậc hàm cho 3 cán bộ Công an hy sinh tại xã Đồng Tâm

ANTD.VN - Ngày 11-1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an thăm hỏi thân nhân đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, chiều 11-1-2020

Theo đó, đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Đồng chí Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP. Hà Nội được thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy.

Đồng chí Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô được thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy.

Như Báo ANTĐ thông tin, trước tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm, ngăn chặn tội ác, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và dũng cảm hy sinh vì bình yên cho người dân của các đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, trong ngày 11-1, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an, đã đến từng gia đình để thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân những người cán bộ, người đồng đội.

Trước đó, ngày 10-1, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định về việc truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với 3 đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân, vì “Đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an địa phương, nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt nhất chế độ, chính sách đối với 3 đồng chí anh dũng hy sinh.