Thấm nhuần tư tưởng của Bác về tinh thần đoàn kết

ANTD.VN - Ngày 5-6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 và Nghị quyết số 55-NQ/TƯ, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên trong CAND theo hình thức trực tuyến trong toàn lực lượng.

Giao sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương dự Hội nghị và báo cáo chuyên đề. Cùng dự có các đồng chí đại biểu - đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các Học viện, Nhà trường CAND…

Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung chuyên đề 2020 về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo trực tiếp truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua các mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị

Liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị như tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết trong công tác, xây dựng lối sống trung thực, thẳng thắn, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng…

Qua đó giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là năm 2020 là năm đất nước có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị quan trọng và cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu CATP Hà Nội

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được ông Nguyễn Ngọc Trung phổ biến những nội dung cơ bản Nghị quyết số 55-NQ/TƯ, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.