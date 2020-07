Thăm hỏi, tặng quà đồng đội Công an là thương binh

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã thăm hỏi, động viên đồng đội bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Hồng Hải thăm hỏi, động viên đồng đội thương binh Hoàng Văn Thìn

Thượng tá Lê Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Công an Quận Tây Hồ thay mặt Đảng uỷ, BCH Công an Quận Tây Hồ cùng đại diện Chỉ huy Đội Chính trị Hậu cần, Đội XDPT bảo vệ ANTQ đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí Hoàng Văn Thìn - cán bộ Đội XDPT bảo vệ ANTQ đang điều trị tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.



Ân cần thăm hỏi đồng đội của mình, Thượng tá Lê Hồng Hải động viên đồng chí Hoàng Văn Thìn cố gắng điều trị và giữ gìn sức khoẻ.

Thương binh Hoàng Văn Thìn (SN 1964), bị thương khi đang làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại đường Âu Cơ, phường Nhật Tân vào năm 2008. Khi đó, trong dòng xe cộ tấp nập, chợ hoa người đông đúc, phương tiện tắc nghẽn di chuyển từng mét và trong sự hỗn độn giao thông, bất ngờ có một nhóm thanh niên không tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Hồng Hải, Phó trưởng CAQ Tây Hồ cùng CBCS đến thăm hỏi, tặng quà thương binh Hoàng Văn Thìn

Trước hành vi ngông cuồng của đối tượng, đồng chí Thìn đã yêu cầu đưa xe vào lề đường để giải quyết. Khi đồng chí Thìn đang tiến hành lập biên bản chủ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, bất ngờ một đối tượng trong nhóm đã lao vào phía sau lưng dùng xẻng bổ thẳng vào đầu đồng chí Thìn, khiến người chiến sỹ công an phải đi cấp cứu. Với vết thương nặng trên đỉnh đầu, đồng chí Thìn được công nhận thương binh nặng.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng uỷ, BCH Công an quận Tây Hồ, đồng chí Hoàng Văn Thìn bày tỏ: “Sự quan tâm của CBCS - CAQ Tây Hồ là sự sẻ chia của tình đồng chí, đồng đội, đã giúp tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, làm tốt hơn nhiệm vụ của mình”.