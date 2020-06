Tất cả thành viên ASEAN đều tin tưởng sự điều hành của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế

Kiểm tra công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, kỹ thuật của Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị; nhấn mạnh, Việt Nam đã có thành công bước đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 và chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Do đó, Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ được tổ chức với khoảng 300 khách mời từ các thành viên ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế thường trú tại Việt Nam. Để Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan được tổ chức thành công, đạt kết quả tốt, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan chú trọng công tác lễ tân hậu cần, kỹ thuật, an ninh,…

Đối với công tác lễ tân hậu cần, Thủ tướng yêu cầu hình ảnh trình chiếu tại Hội nghị cần thể hiện nổi bật những nét văn hóa của các nước ASEAN; đặc biệt lan tỏa hình ảnh một Việt Nam mến khách, chu đáo, thân thiện, đậm đà bản sắc dân tộc; chú trọng giới thiệu hình ảnh Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình.

Thủ tướng đặc biệt yêu cầu bộ phận phụ trách kỹ thuật phục vụ Hội nghị cần đảm bảo hệ thống đường truyền trực tuyến riêng, kết nối đồng bộ, thông suốt đến các điểm cầu; chú ý tới hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị tại khu vực tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường các phương án, giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo không xảy ra sơ suất, phục vụ tốt nhất cho Hội nghị.

Tại Trung tâm báo chí của Hội nghị, nơi sẽ đón hơn 200 phóng viên báo chí trong và ngoài nước đang thường trú tại Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu Ban tổ chức đảm bảo khu làm việc có đầy đủ trang thiết bị, đường truyền internet để các cơ quan báo chí, hãng truyền thông trong nước và quốc tế tác nghiệp hiệu quả, phục vụ tuyên truyền Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan. Thủ tướng mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước tăng cường thông tin, tuyên truyền tích cực về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, hiện nay, Ủy ban Quốc gia ASEAN đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020 theo hình thức trực tuyến.

Về nội dung các hội nghị, hiện nay các thành viên ASEAN đã cập nhật chương trình nghị sự, chương trình hoạt động của các hội nghị và danh mục các văn kiện dự kiến sẽ được các Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao. Mặc dù đây là lần đầu tiên một Hội nghị Cấp cao ASEAN chính thức và các hội nghị trù bị được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến, các thành viên ASEAN đều tin tưởng với sự điều hành của Việt Nam, các hội nghị sẽ được tổ chức thành công.