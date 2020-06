Tập trung thực hiện nhiệm vụ "kép", tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ CATP và đảm bảo công tác chuyên môn

ANTD.VN - Chiều 9-6, Đoàn kiểm tra số 03 - Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 115 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng tại Đảng bộ Công an thành phố (CATP) Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dẫn đầu đoàn kiểm tra.

Ông Trần Đình Cảnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tiếp đoàn.



Đảm bảo tiến độ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong CATP do Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trình bày tại hội nghị đã nêu rõ: Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong CATP thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nội dung các Chỉ thị, Kế hoạch, Thông tri của Bộ Chính trị, Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương; Luôn phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong quá trình chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng và cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra số 03 phát biểu tại buổi làm việc

Tính đến nay đã có 31/35 Đảng bộ cấp cơ sở trong CATP tiến hành Đại hội; 23/30 Công an quận, huyện đã tổ chức xong Đại hội. Các Đảng bộ còn lại đều đăng ký tổ chức Đại hội xong trước ngày 15-6, theo đúng tiến độ đề ra.

Tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, sắp xếp dự Đại hội tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ Công an các quận, huyện; đồng thời chỉ đạo Báo An ninh Thủ đô, Truyền hình An ninh Thủ đô thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng thời lượng về Đại hội và các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội; các Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền trực quan tại các trụ sở CATP và hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền tại đơn vị.

Đáp ứng yêu cầu chất lượng Đại hội Đảng bộ cơ sở

Thời điểm diễn ra Đại hội cũng đúng vào thời điểm CATP triển khai thực hiện Đề án của Bộ Công an về việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tình hình công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là những khó khăn ảnh hưởng đến công tác Đại hội.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đoàn kiểm tra

Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, sự vào cuộc ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Đảng bộ CATP đã tổ chức thành công Đảng bộ cơ sở, tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ còn lại hoàn thành việc tổ chức Đại hội.

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Đức Chung, đại đa số các thành viên đoàn công tác đồng tình với báo cáo của Đảng bộ CATP, nghiêm túc chấp hành Chỉ thị của Bộ Chính trị, đã có nhiều hoạt động hướng dẫn tổ chức, triển khai Đại hội Đảng bộ cơ sở với nhiều hình thức phong phú. Các thành viên Đoàn kiểm tra số 3 đã đặt câu hỏi với Đảng ủy CATP các nội dung về Đại hội điểm, tiến độ Đại hội, công tác chuẩn bị, nhân sự của Đại hội các cấp, thuận lợi, khó khăn của Đại hội Đảng bộ các bộ phận; công tác cấp thẻ Đảng viên…

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155 của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng trong CATP

Đồng chí Trần Đình Cảnh cũng đã chỉ ra một số nội dung cần quan tâm trong dự thảo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội Đảng bộ CATP; phương hướng đề án nhân sự trong đó có dự kiến nhân sự, nguồn nhân sự, đi thẳng vào cơ cấu nhân sự, tránh trích dẫn nhiều…

Đại diện các Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế, Văn phòng Đảng ủy CATP và Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã lần lượt trả lời các câu hỏi đoàn kiểm tra đặt ra.

Nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch và Thông tri...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung đánh giá cao công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; kết quả thực hiện Chỉ thị 35 và Kế hoạch 155 của Thành ủy thể hiện ở việc Đảng ủy CATP đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc cũng như Đảng bộ Công an các quận, huyện, thi xã. Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ đã biên soạn các tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ đến Đảng bộ rất cụ thể, quán triệt đến từng Đảng viên. Có hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội đối với Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc CATP cũng như với các Đảng bộ Công an các quận, huyện theo đúng Chỉ thị 35, Kế hoạch 155 và Thông tri 01 của Đảng ủy Công an Trung ương. Trên cơ sở nội dung, chương trình đã triển khai, Đảng bộ CATP đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Đảng bộ CATP vừa qua...

Thành ủy cũng đánh giá cao việc song song tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị 35 và Kế hoạch 155, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP vẫn lãnh đạo CATP thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy trong công tác chuyên môn, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, giữ vững ANCT, TTATXH, đóng góp phần rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và những sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, phục vụ đắc lực công tác thẩm tra tiêu chuẩn các đồng chí cấp ủy, ủy viên trong Đảng bộ của các quận, huyện, thị ủy.

“Có một nhiệm vụ rất quan trọng, nên đưa vào báo cáo chính trị là kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của CATP, vì trong công tác phòng chống dịch thì Công an toàn quốc nói chung và CATP Hà Nội nói riêng là lực lượng mũi nhọn, có dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ này” - đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị.

Ghi nhận biểu dương kết quả công tác trong thời gian qua của CATP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, từ nay đến thời điểm diễn ra Đại hội, Đảng bộ CATP trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ, Chỉ thị 35, Kế hoạch 155, tích cực xây dựng báo cáo Đại hội; sớm hoàn thiện đề án nhân sự, báo cáo xin ý kiến Đảng ủy CATƯ và Thường vụ Thành ủy. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ CATP, tiếp tục đôn đốc thực hiện 4 Đại hội Đảng bộ trực thuộc, hoàn thành xong trước ngày 20-6 theo lịch trình.

Toàn cảnh buổi làm việc

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ CATP, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập hợp kết quả đóng góp tham luận Đại hội cấp cơ sở , ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội cấp trên về Thành ủy.

“Quá trình chuẩn bị Đại hội phải thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa chuẩn bị Đại hội vừa lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm với một mục tiêu cao nhất là đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” - đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu rõ.

Nhìn nhận ở thời điểm hiện nay, cơ bản CATP sắp xếp xong công tác tổ chức cán bộ, đã tham mưu cho Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an kiện toàn toàn bộ bộ máy Công an xã, phường, quận, huyện để chuẩn bị cho Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Chung yêu cầu Đảng bộ CATP tiếp tục phối hợp với quận, huyện, thị ủy sắp xếp lại một bước, để tiến tới bầu cử HĐND các cấp.

Cảm ơn sự quan tâm của Đoàn kiểm tra số 03 - Thành ủy Hà Nội, đã luôn theo sát, hướng dẫn chỉ đạo Đảng bộ CATP trong công tác tổ chức Đại hội Đảng, Trung tướng Đoàn Duy Khương thay mặt toàn thể Đảng bộ CATP trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và thành viên đoàn kiểm tra, coi đây là những định hướng lớn, bổ sung vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVIII; đồng thời chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở, quận, huyện còn lại tổ chức hoàn thành Đại hội theo tiến độ đề ra.