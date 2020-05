Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

ANTD.VN - Ngày 13-5, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Công an giai đoạn 2020 - 2025” đã dự và chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Chương trình. Dự phiên họp có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Bộ Khoa học - Công nghệ.