Tập huấn nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản

Thiếu tá, Thạc sĩ, Giảng viên chính Phan Tân Hoài, Tổ trưởng Bộ môn Nghiệp vụ cơ bản, Khoa nghiệp vụ cơ bản, Học viện Cảnh sát nhân dân phổ biến nội dung tập huấn cho CBCS - CAH Mê Linh

Quán triệt tới toàn thể CBCS trong đơn vị, Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng CAH Mê Linh nêu rõ: “Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS về vai trò quan trọng của công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân; công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác này của đơn vị thời gian qua, từ đó rút kinh nghiệm, trao đổi khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản về lý luận và thực tiễn, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thời gian tới”.

Thực hiện các văn bản hợp nhất số 13, 14, 15, 16, 17, 18 ngày 23/10/2014 của Bộ Công an về việc: Hợp nhất Thông tư quy định về công tác điều tra cơ bản; đấu tranh chuyên án..., để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đưa công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân CAH Mê Linh đi vào thực tiễn, có chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu chủ động kiểm soát tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong tình hình mới; với nhận thức, công tác nghiệp vụ cơ bản nói chung và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng là "xương sống" của các mặt công tác Công an, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH Mê Linh đã tập trung chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao nhận thức của CBCS, đưa công tác nghiệp vụ cơ bản từng bước đi vào nền nếp, có chiều sâu, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, CBCS - CAH Mê Linh đã được Thiếu tá, Thạc sĩ, Giảng viên chính Phan Tân Hoài, Tổ trưởng Bộ môn Nghiệp vụ cơ bản, Khoa nghiệp vụ cơ bản, Học viện Cảnh sát nhân dân phổ biến, quán triệt và triển khai một số nội dung trọng tâm, các điểm mới, sửa đổi, bổ sung tại một số Thông tư của Bộ Công an quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố...

Cũng tại hội nghị, CBCS - CAH Mê Linh cùng trao đổi, thảo luận những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình vận dụng thực tiễn, từ đó đi đến thống nhất đề ra các giải pháp, cách thức xử lý nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy cao hơn nữa các kết quả đã đạt được.

Buổi tập huấn đã tạo ra sự chuyển biến thực sự rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của CAH Mê Linh đối với công tác nghiệp vụ cơ bản; tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố..., đưa những công tác này ngày càng đi vào nề nếp, thực sự phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANCT và TTATXH trong tình hình hiện nay.