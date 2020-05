Tập huấn cho lực lượng CSKV về quy định trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tại hội nghị, hơn 200 cán bộ chiến sỹ là CSKV thuộc 21 phường của quận Đống Đa đã được nghe Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội trình bày về các quy định, các bước, thủ tục cần thiết về cập nhật chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà lực lượng CSKV trong quá trình làm nhiệm vụ thường gặp phải ở thực tế. Từ đó, có định hướng, giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho lực lượng này. Trong quá trình trao đổi, thảo luận, nhiều CSKV đã đưa ra những tình huống thực tế để tham khảo ý kiến, hướng dẫn từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội

Thượng tá Vũ Văn Thi – Phó Trưởng Công an quận Đống Đa nhấn mạnh: “Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một bước đột phá trong việc áp dụng công nghệ thông tin, tiến tới mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử trong đó Công an là lực lượng nòng cốt đặc biệt là lực lượng công an cấp cơ sở. Ban Chỉ huy Công an quận đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, Công an 21 phường cần tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, phúc tra, hướng dẫn lực lượng CSKV nhanh chóng hoàn thiện rà soát, cập nhật các thông tin công dân vào phiếu DC01. Lực lượng CSKV phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tuy nhiên cũng không được lơ là, buông lỏng các nhiệm vụ, chỉ tiêu liên quan đến công tác nghiệp vụ cơ bản theo chức năng của lực lượng như quản lý đối tượng, nắm tình hình, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc…”

Hội nghị tập huấn cho hơn hơn 200 cán bộ CSKV quận Đống Đa

Cũng tại hội nghị, Công an quận Đống Đa đã báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch vận động người dân chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Cụ thể, thông qua việc thực hiện kế hoạch đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong quận Đống Đa, góp phần vào sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân trong việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tại các phường đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền đến toàn thể các ban, ngành, người dân.

Một số cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Lực lượng CSKV thông qua các buổi họp tổ dân phố, khu dân cư đã chủ động lồng ghép các nội dung để người dân biết và thực hiện nghiêm túc. Cùng với việc ra quân đồng loạt của các lực lượng, việc chấp hành các quy định về TTGT, TTĐT của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận Đống Đa bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực, cụ thể số người không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông được giảm đáng kế, việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường của các cá nhân tổ chức đã được hạn chế, đặc biệt trên các tuyến phố trọng điểm.

Về chuyên đề công tác đính chính bổ sung thông tin vào hộ khẩu, một năm qua quận Đống Đa đã tiếp nhận tổng số 1.052 trường hợp bổ sung thông tin cá nhân; tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại các phường cho trên 1800 trường hợp là người già, học sinh, thương binh, người bị bệnh…, cấp tại nhà cho 209 trường hợp người dân không thể đi lại. Ngoài ra, tổ hộ khẩu đã tiếp nhận 925 hồ sơ xin đính chính thông tin và đổi sổ hộ khẩu trong quá trình phối hợp cùng tổ căn cước công dân cấp lưu động.