Tạo môi trường an ninh, an toàn, khí thế và tinh thần phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân

Đại tướng - Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích, kết quả công tác mà Công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT rất nặng nề, đòi hỏi phải tăng cường và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương phải bám sát chương trình công tác đã đề ra trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ, cũng như nội dung phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị, để phát huy ưu điểm, làm rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, chủ động đề ra biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2020 và cũng là hết nhiệm kỳ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng. Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho việc phát triển đất nước...

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT. Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương đề xuất lãnh đạo Bộ tham mưu với Đảng, Nhà nước sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị liên quan tới chức năng nhiệm vụ của lực lượng CAND; tăng cường phối hợp, tham mưu, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương quán triệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT.

Về công tác bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về "Công tác công an đảm bảo ANTT, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Tiếp tục phối hợp rà soát chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự cấp ủy các cấp. Mục tiêu cao nhất là phải tạo được môi trường an ninh, an toàn, tạo khí thế và tinh thần phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an phải đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp với nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố... Đấu tranh quyết liệt, triệt xóa bằng được các băng, nhóm tội phạm. "Nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng Công an nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của lực lượng Công an là phải triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng, ổ nhóm tội phạm", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng cho Công an xã. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã chính quy, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, thực sự là chỗ dựa của dân; mỗi Công an xã chính quy phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng "lấy dân làm gốc", làm việc theo phương châm "trọng dân, gần dân, sát dân; lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an"...