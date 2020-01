Tặng quà tri ân các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Tại huyện ủy Mê Linh, ông Đỗ Đình Hồng, Bí thư Huyện ủy đã thông tin nhanh đến Trung tướng Đoàn Duy Khương kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Mê Linh.

Đánh giá cao các kết quả của huyện Mê Linh, Trung tướng Đoàn Duy Khương đề nghị huyện cần tập trung các biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế, nhưng phải đảm bảo giữ môi trường bền vững, xanh - sạch - đẹp trên từng ngõ xóm, thôn làng, phát triển nghề kinh tế mũi nhọn của địa phương là trồng hoa; đồng thời từng bước chuản bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chúc Tết huyện ủy Mê Linh

Thăm chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý của CAH Mê Linh, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã cần đảm bảo các phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phân luồng giao thông tại khu vực chợ hoa để đảm bảo nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, không để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng trong dịp Tết.

Đồng thời, tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy để tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, trong đó, kiện toàn các chi bộ Công an xã đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Trung tướng Đoàn Duy Khương thăm và chúc Tết CAH Mê Linh

Bày tỏ niềm vui khi đến thăm và chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Thị Nguyên, 95 tuổi, Bí thư chi bộ đầu tiên của thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Trung tướng Đoàn Duy Khương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyên, mong cụ giữ gìn sức khỏe, luôn vui vầy cùng con cháu, là tấm gương sáng mẫu mực cho các con noi theo.

Cụ Nguyễn Thị Nguyên là cán bộ lão thành cách mạng với 72 năm tuổi Đảng, từng trải qua nhiều vị trí công tác ở cấp cơ sở, không may có một người con gái bị câm bẩm sinh nhưng cụ vẫn nỗ lực, nuôi dạy con cái thành người và phát triển kinh tế gia đình.

Trung tướng Đoàn Duy Khương thăm hỏi cụ bà Nguyễn Thị Nguyên, 95 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, 72 năm tuổi Đảng

Cũng trên địa bàn thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, Trung tướng Đoàn Duy Khương và ông Đỗ Đình Hồng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Đình Vạn, 83 tuổi với 60 năm tuổi Đảng, là thương binh hạng 3/4. Ông Vạn là sỹ quan quân đội về hưu, có 6 người con, trong đó có 3 người con trai nối nghiệp cha khoác áo quân hành.

Chia sẻ tình cảm cùng gia đình ông Vạn, Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ, đã thành thông lệ truyền thống, hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, Thành ủy, UBND, HĐND TP và Huyện ủy Mê Linh, cấp ủy chính quyền luôn có hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn, đối với những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

“Trong những lúc khó khăn nhất, các bác, các anh, các chị đã tiên phong gương mẫu xung phong ra chiến trường. Và giờ đây trong thời bình lại tiên phong phát triển kinh tế - xã hội góp phần cùng với địa phương ổn định cuộc sống. Chúng tôi mong muốn gia đình tiếp tục gương mẫu, là điểm sáng hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” – Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ.

Đoàn công tác tặng quà Tết tới gia đình ông Nguyễn Đình Vạn

Đến thăm gia đình ông Tạ Văn Hợi, ở thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, Trung tướng Đoàn Duy Khương vô cùng cảm phục người cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học, từng là Chủ tịch Hội chất độc da cam của xã Thanh Lâm hai nhiệm kỳ. Tuy là một người bị nhiễm chất độc da cam, ông Hợi luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng gia đình phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định.

Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ, bên cạnh sự chung tay, chung sức của cộng đồng, các cấp chính quyền thì bản thân gia đình cũng đã sự cố gắng nỗ lực phát triển kinh tế từ ngành chăn nuôi tại gia.

Trung tướng Đoàn Duy Khương ân cần thăm hỏi cựu chiến binh Tạ Văn Hợi, nhiễm chất độc da cam

Cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy và các cấp chính quyền, ông Hợi xúc động bày tỏ, những món quà tinh thần của các cấp lãnh đạo được Trung tướng Đoàn Duy Khương và đoàn công tác chuyển tới là sự động viên, khích lệ lớn đối với cá nhân và gia đình, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp hơn.