Tăng nguồn lực, giữ vững an ninh trật tự cấp cơ sở

ANTD.VN - Chiều 3-1, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định triển khai bố trí Công an chính quy tại 135 xã thuộc 17 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo tại hội nghị. Đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Ban thuộc Thành ủy, cấp ủy chính quyền địa phương các huyện cùng cán bộ Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã dự hội nghị.

Đưa những người có năng lực đảm nhiệm chức danh Công an xã

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội đã công bố các quyết định triển khai bố trí 816 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 135 xã thuộc 17 huyện, thị xã. Đây là đợt triển khai bố trí Công an đảm nhiệm chức danh Công an xã lần thứ 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, thực hiện Thông tư số 09 của Bộ Công an, trong giai đoạn 1 và 2 của Đề án 03, CATP đã triển khai bố trí Công an chính quy tại 146 xã và 5 thị trấn thuộc 17 huyện, thị xã với tổng số 1.028 cán bộ Công an chính quy.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về việc tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện, hướng về cơ sở, bố trí lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, CATP Hà Nội đã xây dựng và triển khai Đề án số 03 về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn thành phố, nhằm tăng cường lực lượng để giữ vững ANTT ngay từ cơ sở, chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm tại chỗ các vụ việc liên quan đến ANTT, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao các quyết định cho Trưởng Công an các huyện về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 17 huyện, thị xã

Trong giai đoạn 3, các xã được lựa chọn bố trí Công an chính quy là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, hiện thiếu Trưởng Công an xã, đang có công chức xã kiêm Trưởng Công an xã, hoặc đang có Trưởng Công an xã nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương đã có phương án bố trí công tác khác. Lực lượng Công an xã bán chuyên trách mặc dù có nhiều cố gắng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới, cần bố trí lực lượng Công an chính qu; Đồng thời cấp ủy, chính quyền địa phương cũng có sự đồng thuận, đề nghị bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã

Căn cứ vào tình hình an ninh trật tự tại các xã, trong giai đoạn 3, CATP đã quyết định bố trí 816 đồng chí Công an chính quy về 122 xã; đồng thời tiếp tục sử dụng lực lượng Công an bán chuyên trách để hỗ trợ lực lượng Công an chính quy trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là những đồng chí được đào tạo cơ bản, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn.

Đối với các đồng chí là Trưởng, Phó Công an xã, CATP Hà Nội đã lựa chọn một số đồng chí đang giữ chức vụ chỉ huy cấp Đội, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và một số đồng chí trong diện quy hoạch chức vụ cao hơn như Đội trưởng, Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, có chiều hướng phát triển. Sau khi sơ kết Đề án, nếu hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ được giao sẽ là nguồn để ưu tiên, bố trí chức vụ cao hơn.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã

Nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo ANTT địa bàn

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, các đơn vị cần thực hiện ngay một số nội dung công việc liên quan. Theo đó, đối với 17 Công an huyện, thị xã, tổ chức ngay Lễ ra mắt Công an chính quy tại các xã; chỉ đạo Công an các xã nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, phân công nhiệm vụ cho Công an xã; chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp, hướng dẫn Công an các xã bố trí Công an chính quy thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Huyện ủy, Thị ủy, UBND huyện, Thị xã, Đảng ủy, UBND xã để bố trí quỹ đất, cấp kinh phí cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho CBCS Công an chính quy.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã

Đối với các phòng nghiệp vụ thuộc CATP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn lực lượng Công an xã là Công an chính quy về công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, bắt tay làm việc ngay để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở.

Phòng Hậu cần cần khẩn trương đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công an các xã đi vào hoạt động ngay về điều kiện làm việc, sinh hoạt, trang bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện ngay công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, bắt tay ngay vào công việc được giao, “tri ân” các đồng chí Công an xã bán chuyên trách, dựa vào nguồn thông tin quý giá từ những cán bộ này để nắm địa bàn, cơ sở; bố trí sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sỹ phù hợp với năng lực, sở trường công tác; kiện toàn ngay các tổ chức bộ máy, Đảng, đoàn thể...; Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ chính trị, nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã

Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các Đội nghiệp vụ, các Đồn Công an của Công an huyện giải quyết triệt để những điểm "nóng", tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn, đảm bảo ANTT trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.