Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

ANTD.VN - Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an vừa cùng đoàn công tác của Cục CSGT đã trực tiếp thị sát công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường xử lý vi phạm, nhất là lái xe sử dụng bia, rượu khi điều khiển phương tiện trên các tuyến cao tốc trong cả nước.

Mỗi dịp tết đến, xuân về, lượng hành khách có nhu cầu đi lại gia tăng, mật độ, lưu lượng lớn. Do vậy, Cục trưởng Cục CSGT nhắc nhở cán bộ chiến sĩ Đội 2, Phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT, đơn vị chịu trách nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên tuyến Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không được chủ quan, phát huy truyền thống, nâng cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các loại tội phạm trên tuyến.



“Trên cao tốc, các phương tiện ô tô lưu thông với tốc độ cao, nếu người điều khiển sử dụng rượu bia và ma túy sẽ rất nguy hiểm, dễ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy phải được duy trì thường xuyên và liên tục”, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng chỉ đạo CBCS Đội 2 xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhất là trên những tuyến quốc lộ



Bên cạnh đó, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng yêu cầu việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn phải đảm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ, và sự lưu thông thông suốt của các phương tiện trên tuyến



Cục trưởng Cục CSGT bày tỏ tin tưởng, với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, lực lượng CSGT sẽ quyết tâm, kiên trì và quyết liệt trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Canh Tý.

“Đây là công tác thường xuyên, liên tục và xuyên suốt trong năm 2020. Chúng tôi cam kết, lực lượng CSGT sẽ kiên trì thực hiện tốt Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/CP, mang lại hiệu quả cho xã hội”, Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh trong công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng CSGT.



Lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc trong những ngày qua rất lớn, việc kiểm tra của CSGT hết sức quan trọng

Để làm tốt công tác này, Cục trưởng Cục CSGT cũng yêu cầu, lực lượng CSGT cần lên phương án cụ thể, phối hợp với các lực lượng Công an khác như Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động để kiểm soát thường xuyên, liên tục trên tất cả các tuyến giao thông, không chỉ tập trung xử lý ô tô mà còn cả mô tô, nhất là ở các địa bàn nông thôn trong tất cả các ngày, kể cả các ngày nghỉ Tết.

Cho rằng, để ngăn chặn triệt để tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng khẳng định rất cần sự đồng hành của các cơ quan truyền thông và sự ủng hộ của nhân dân.

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến giao thông, Cục trưởng Cục CSGT cho biết: trong các ngày giáp Tết, đã có các kế hoạch, phương án cụ thể của Cục CSGT và Công an các địa phương triển khai thực hiện, ngoài lực lượng CSGT, Bộ Công an đã huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, học sinh, sinh viên trong các trường Công an nhân dân để phòng ngừa và xử lý các tình huống trên các tuyến giao thông.

Vi phạm bia, rượu của lái xe sẽ được CSGT kiểm tra toàn diện, chặt chẽ

“Qua theo dõi, chúng tôi thấy tình hình TTATGT đã chuyển biến tích cực hơn, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra. Nguyên ngân do một số yếu tố khách quan như, hạ tầng giao thông còn hạn chế, phương tiện lưu thông trong ngày Tết tăng cao. Mong rằng, người tham gia giao thông chia sẻ với các điều kiện khách quan trên với lực lượng CSGT" - Cục trưởng Cục CSGT nhìn nhận.

Đại diện Cục CSGT cũng khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, không vi phạm nồng độ cồn và mong mọi người tham gia giao thông đón Tết an toàn.