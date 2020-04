Tặng 4.000 khẩu trang đến các cơ sở tôn giáo

ANTD.VN - Nằm trong chương trình phòng chống dịch bệnh Covid- 19, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao tặng 4.000 chiếc khẩu trang đến các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Cụ thể, những vật dụng hữu ích trong “mùa dịch” Covid-19 đã được Công an tỉnh trực tiếp trao tặng đến Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Giang, Giáo xứ Tân An - An Thượng - Yên Thế; Giáo xứ Ngọ Xá - Châu Minh - Hiệp Hòa.

Thượng tá Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tặng khẩu trang đến đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang

Cùng với việc trao tặng khẩu trang, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao đổi, thông tin đến các vị chức sắc tôn giáo tình hình liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19; qua đó đề nghị các chức sắc tôn giáo nêu cao vai trò, uy tín để chuyển tải, tuyên truyền tới các giáo dân, tín đồ kịp thời nắm bắt, chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch bệnh.

Đại diện các cơ sở tôn giáo trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Công an tỉnh, và khẳng định đã, đang và sẽ nỗ lực, chung sức cùng cộng đồng đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh.