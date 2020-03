Tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN - Với phương châm chung sức, chung lòng cùng nhân dân cả nước ngăn chặn, chiến thắng dịch bệnh Covid-19, ngay sau khi thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, Công an thị trấn Sóc Sơn đã đến từng nhà vận động, tuyên truyền chủ cơ sở kinh doanh tạm dừng bán hàng, chung tay phòng chống dịch bệnh...

Clip: Tất cả các cơ sở kinh doanh tại Thị trấn Sóc Sơn tuân thủ nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Trung tá Trần Đức Vinh, Trưởng Công an Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội cho biết: “Trên tinh thần vì sức khỏe cộng đồng và nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đơn vị đã huy động toàn bộ CBCS, đồng thời phối hợp với Đoàn thanh niên Thị trấn Sóc Sơn thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Điển hình có 7 tổ công tác ứng trực, tuyên truyền, gửi thông báo của Ủy ban nhân dân Thị trấn Sóc Sơn và giúp dân dán thông báo cửa hàng tạm dừng kinh doanh cho trên 400 cơ sở kinh doanh".

Các cở sở kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh quy định tạm dừng hoạt động

Cũng theo chỉ huy Công an Thị trấn Sóc Sơn, xác định địa bàn gần khu vực Sân bay Quốc tế Nội Bài, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 cao hơn vị trí khác do sự đa dạng về người đến và đi, chỉ huy Công an Thị trấn Sóc Sơn đã nghiêm túc quán triệt đến toàn thể CBCS thực hiện công tác ứng trực, phòng ngừa chống lây lan dịch bệnh ở mức cao nhất.

Trong đó, nhiệm vụ của mỗi CBSC là tuyên truyền để bà con không hoang mang, nhưng tuyệt đối không được thờ ơ, phải thận trọng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. “Tuyên truyền, dán thông báo tại cơ sở kinh doanh để bà con thấu hiểu tầm quan trọng, đồng lòng nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa dịch bệnh là biện pháp ngăn chặn lây lan tốt nhất”- chỉ huy Công an Thị trấn Sóc Sơn chia sẻ.

CBCS Công an Thị trấn Sóc Sơn tích cực tuyên truyên người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19

Trong những ngày cuối tuần vừa qua, với tinh thần tích cực tuyên truyền là chính, kiên quyết xử lý người không chấp hành phòng chống dịch bệnh của lực lượng chức năng, nên các cơ sở kinh doanh ở Thị trấn Đông Anh đã tuân thủ nghiêm quy định tạm dừng hoạt động buôn bán, hạn chế tập trung đông người.

Tuy nhiên, để mọi người dân đề cao cảnh giác với dịch bệnh Covid-19, CBCS Công an Thị trấn Sóc Sơn đã bằng nhiều hình thức tuyên truyền như dùng loa pin, xe gắn loa lưu động và đặc biệt sự có mặt thường xuyên, trực tiếp của CBCS tại cơ sở để hỗ trợ, giúp đỡ bà con và các cơ sở kinh doanh chung tay đẩy lùi, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Công an Thị trấn Sóc Sơn tuyên truyền, tuần tra xử lý vi phạm

Chỉ trong mấy ngày vừa qua, ngoài việc tuyên truyền đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng và hiệu quả nhất, CBCS Công an Thị trấn Sóc Sơn đã giúp đỡ người dân in và dán trên 400 thông báo ngừng hoạt động tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh theo quy định.

Bên cạnh đó, các tổ công tác của Công an Thị trấn Sóc Sơn luôn ứng trực 24/24h, tuần tra lưu động, giám sát mọi hoạt động của người qua lại tránh sự phán tán, lây lan dịch bệnh khó kiểm soát.