Tân Giám đốc CATP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung: "Đoàn kết, thống nhất một lòng, tất cả vì sự nghiệp giữ vững an ninh trật tự của Thủ đô"

ANTD.VN - Trong phát biểu nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn toàn lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất một lòng; làm việc vì lương tâm, trách nhiệm, danh dự; tất cả vì sự nghiệp giữ vững an ninh trật tự của Thủ đô, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, hết mình vì công việc

Như Báo ANTĐ thông tin, sáng nay (31-7), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định chỉ định vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy CATP Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP.

Ban Tổ chức cũng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội, nghỉ công tác từ ngày 1-8-2020; bắt đầu nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-9-2020; hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-9-2021.

Chủ trì và phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã điểm lại quá trình công tác của các đồng chí Trung tướng Đoàn Duy Khương và Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - từ người chiến sỹ đến khi là tướng lĩnh trong lực lượng CAND.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Cụ thể: Trung tướng Đoàn Duy Khương, trải qua 43 năm học tập, công tác liên tục trong lực lượng CAND, đặc biệt từ khi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội, đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối lãnh đạo, tích cực đổi mới biện pháp công tác, tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP và phối hợp với các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CATP ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, tới đây, khi nghỉ công tác, chúng tôi mong rằng bằng kinh nghiệm, trách nhiệm, tình cảm của mình, đồng chí Đoàn Duy Khương sẽ tiếp tục quan tâm đến lực lượng CAND, tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo CATP và Bộ Công an để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ công bố

Nhận xét, đánh giá về Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh: đồng chí Nguyễn Hải Trung đã trải qua 35 năm công tác trong lực lượng CAND, từ cán bộ Cục Cảnh vệ (Bộ Công an) đến nay, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng tháng 2-2018, thuộc diện quy hoạch chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Hải Trung có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả, được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, quán xuyến công việc... sẽ đáp ứng tốt nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội.

Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị ở cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sẽ kịp thời khắc phục khó khăn, tiếp thu học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, khẩn trương tiếp nhận bàn giao, nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp cận địa bàn; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo CATP Hà Nội phát huy truyền thống, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ CATP.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao



Chúc mừng Trung tướng Đoàn Duy Khương đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Ngành, nhân dân giao phó; đồng thời chúc mừng tân Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng và mong muốn rằng với bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đã được trui rèn qua nhiều vị trí công tác và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sẽ sớm tiếp cận nhiệm vụ mới, nắm bắt nhanh tình hình thực tiễn của Hà Nội, lan tỏa tinh thần đoàn kết và động lực cho CBCS, bắt tay ngay vào công việc để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, lực lượng CATP tiếp tục phát huy truyền thống Công an Thủ đô anh hùng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài.

Trung tướng Đoàn Duy Khương chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố Hà Nội, và đồng nghiệp, đồng chí đã ủng hộ, giúp đỡ cá nhân ông hoàn thành nhiệm vụ được giao

“Đảng bộ và CATP phải luôn quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng trên địa bàn Thủ đô, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng phát triển Thủ đô, đất nước” - đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu lực lượng vũ trang nói chung và CATP nói riêng cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị, chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm phi truyền thống, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng công nghệ cao... cùng các lĩnh vực công tác Công an khác.

Trung tướng Đoàn Duy Khương tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc CATP Hà Nội -

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung

Trong phút giây xúc động, Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ sự biết ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố Hà Nội, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và đồng chí, đồng nghiệp đã quan tâm và giúp đỡ ông trưởng thành như ngày hôm nay.

Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ, trong suốt 43 năm học tập, công tác và phấn đấu, được đào tạo cơ bản và trưởng thành trong thực tiễn, điều đọng lại và cảm thấy hạnh phúc nhất là đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu và cống hiến hết sức mình cho lý tưởng cao đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu, sự đùm bọc của đồng chí, đồng nghiệp và sự mong mỏi, kỳ vọng của nhân dân dành cho lực lượng CAND nói chung, Công an Thủ đô nói riêng.

“Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, tôi bắt đầu nghỉ công tác từ ngày 1-8-2020. Đây là niềm vui, hạnh phúc và là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến của cá nhân tôi trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Trở về với cuộc sống gia đình, bản thân tôi sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách Người Công an cách mạng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo “Đạo” của người làm Tướng như sinh thời Bác Hồ đã dạy; coi đó là danh dự, điều thiêng liêng, cao quý nhất, luôn xứng đáng là sĩ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng” - Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu nhận nhiệm vụ Giám đốc CATP Hà Nội

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ niềm vinh dự, tự hào đối với cá nhân đồng chí, cũng như bất cứ ai được đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội.

Xác định "vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn", tân Giám đốc CATP - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định sẽ tích cực, chủ động cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tham mưu với Bộ Công an và Thành phố Hà Nội các chủ trương, biện pháp, chương trình, phương án, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; củng cố vững chắc nền ANTT, tạo dựng môi trường an ninh, an toàn để trở thành một trong các lợi thế, nguồn lực, nền tảng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô. Trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giữ vững nguyên tắc, củng cố, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và trong toàn lực lượng Công an Thành phố, đồng sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, gian khổ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vững mạnh toàn diện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao sức chiến đấu, ý chí tấn công tội phạm, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định sẽ luôn gương mẫu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, liêm, chính, chí công, vô tư; phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy, tiếp tục học hỏi, tận tâm, tận lực, cùng lực lượng Công an Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó.

Đồng chí Giám đốc CATP mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và đóng góp kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền bối, cán bộ Công an hưu trí trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT, xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh.

"Tôi cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo CATP và toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Rất mong muốn ở tất cả các đồng chí sự đoàn kết, thống nhất một lòng, làm việc vì lương tâm, trách nhiệm, danh dự, tất cả vì sự nghiệp ANTT của Thủ đô, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân; tiếp tục lập được những chiến công vang dội, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô Anh hùng", Giám đốc CATP - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ.