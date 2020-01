Tấn công mạnh các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm

Từng bước vô hiệu hóa, làm tan rã các ổ nhóm tội phạm hình sự

Trong năm 2019 tình hình tội phạm hình sự và TNXH xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội giảm so với năm 2018 (xảy ra 4.800 vụ, giảm 340 vụ 6,6%). Các đơn vị CATP Hà Nội đã không để tồn tại các ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt kết quả cao (83,1%), đặc biệt là điều tra khám phá nhanh 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức. Hoàn thành vượt mức nhiều mặt chỉ tiêu công tác được giao. Góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội

Có được kết quả như vậy trong công tác đấu tranh, phòng ngừa đối với tội phạm giết người, tội phạm có tổ chức, tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã chủ động công tác nắm tình hình và xác định diễn biến tình hình tội phạm phức tạp, nổi lên trong từng thời điểm, trên từng địa bàn của thành phố. Từ đó kịp thời tham mưu đề xuất Ban Giám đốc CATP mở cao điểm, chuyên đề, loại tội phạm để tập trung đấu tranh nhằm làm giảm phạm pháp hình sự. Tất cả các đơn vị được giao nhiệm vụ đều đồng loạt ra quân triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh nên đã đạt được kết quả cao.

Khi có các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, thì các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo quyết liệt, Phòng CSHS đã tập trung lực lượng từ các đồng chí trong BCH Phòng, CBCS các đội phối hợp với các đơn vị để tổ chức điều tra truy xét, bắt giữ đối tượng ngay khi vừa gây án. Kịp thời ngăn chặn không để đối tượng tiếp tục phạm tội, giải quyết ổn định địa bàn.

Phòng CSHS cùng Công an các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra hồ sơ các ổ nhóm tội phạm có tổ chức để rà duyệt, kết hợp công tác điều tra cơ bản nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm đang có dấu hiệu manh nha hoạt động phạm tội, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp, giải pháp hiệu quả để đấu tranh triệt phá, làm tan rã, vô hiệu hóa đối tượng trong ổ nhóm.

Đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm nghiêm trọng

Phát huy kết quả đấu tranh với các vụ án nghiêm trọng trên địa bàn, trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu công tác, Công an quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Đó là, các đơn vị trong CAQ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề phòng chống tội phạm gây án nghiêm trọng do nguyên nhân xã hội, tội phạm cướp tài sản của lái xe taxi, cướp "xe ôm"; Kế hoạch 231/KH-CAHN-PV11 của CATP về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật dưới hình thức kinh doanh tài chính. Tiếp tục rà soát, điều tra cơ bản trên địa bàn các hệ loại đối tượng, phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm; phân công rõ lực lượng, rõ người, rõ việc.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng CAQ Hoàng Mai

Chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tích cực tham gia phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý. Phối hợp giải quyết triệt để mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân.

Công an các phường tập trung làm tốt công tác quản lý nhân - hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng; quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, nhất là đối tượng từ nơi khác đến địa bàn tạm trú và số đối tượng của địa bàn đi nơi khác để hoạt động phạm tội; công tác phối hợp giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân gắn với trách nhiệm của CSKV và Chỉ huy Công an phường.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kênh tương tác giữa CSKV với người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm gây án nghiêm trọng.

Đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung triệt phá các ổ nhóm tội phạm, tội phạm có tổ chức, sử dụng "vũ khí nóng" gây án; tội phạm cướp, cưỡng đoạt, tội phạm "núp bóng doanh nghiệp" để hoạt động phạm tội.

Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an chính quy đảm nhiệm chức danh

Công an xã

Cụ thể hóa chủ trương, quan điểm, mục tiêu về việc triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Bộ Công an tại Đề án số 03 của Công an Thành phố Hà Nội; Phòng Hậu cần đã tham mưu Ban Giám đốc Công an Thành phố ban hành Đề án số 6006 ngày 24/10/2019 về việc “Đảm bảo hậu cần phục vụ công tác triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn TP Hà Nội”, đề án đã được xây dựng và thực hiện đầy đủ, chi tiết về công tác đảm bảo hậu cần cho 386 xã thuộc Thành phố Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Hậu cần CATP Hà Nội

Tính đến nay, Công an Thành phố đã tổ chức triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 281 xã/386 xã. Việc triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để lực lượng Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như cấp kinh phí sửa chữa, cải tạo, bố trí riêng, hoặc bổ sung phòng làm việc cho Công an xã.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của các xã đã được bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã và ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, trong thời gian tới, Phòng Hậu cần tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố chuẩn bị các điều kiện để triển khai bố trí Công an chính quy tại các xã còn lại và tiếp tục đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh cho 386 xã.

Tiếp tục triển khai rà soát và báo cáo đề xuất Bộ Công an cấp bổ sung các loại phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, quân trang, thiết bị văn phòng…, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác. Tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố báo cáo UBND Thành phố cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị nghiệp vụ, doanh cụ, thiết bị văn phòng… và phối hợp Công an các huyện báo cáo với cấp ủy, UBND huyện, xã bố trí kinh phí, địa điểm đất để xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã.