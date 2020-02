Tại khuôn viên Nhà văn hóa quận Thanh Xuân (Hà Nội), các nhân viên y tế có mặt rất sớm để phun thuốc phòng dịch trước khi diễn ra lễ giao nhận quân năm 2020 Các tân binh rửa tay sát khuẩn trước khi vào tập kết theo đơn vị Đoàn thanh niên quận Thanh Xuân tổ chức phát khẩu trang cho các tân binh và người thân Các nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho mỗi tân binh Để tránh dịch bệnh lây nhiễm vào quân đội, việc kiểm tra y tế đối với tân binh được thực hiện nghiêm ngặt Các chiến sĩ trẻ thực hiện nghiêm túc các khâu sát khuẩn khử trùng Thân nhân cũng chấp hành nghiêm công tác này để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Năm 2020, quận Thanh Xuân có 63 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 1 tân binh là đảng viên Khâu kiểm tra thân nhiệt được kiểm soát rất gắt gao Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch do virus Corona chủng mới (nCoV-2019) hầu hết các tân binh đều đeo khẩu trang Trường hợp nào có dấu hiệu sốt đều được các nhân viên y tế giữ lại kiểm tra kỹ hơn Công tác phòng dịch được thực hiện rất nghiêm túc Do tình hình phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới gây ra nên công tác giao, nhận quân diễn ra ngắn, gọn Chỉ huy nhận quận thực hiện khâu kiểm tra thân nhiệt lần cuối trước khi đưa tân binh về đơn vị

