Tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí trong quý I-2020

ANTD.VN - Ngày 30-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Trong quý I/2020 ghi nhận những tín hiệu tích cực từ công tác đảm bảo an toàn giao thông khi tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

Theo đó, từ ngày 15/12/2019 đến 14/3/2020, toàn quốc xảy ra 3.467 vụ, làm chết 1.640 người, bị thương 2.568 người. Việc các cấp, ngành, địa phương tích cực vào cuộc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã góp phần nhằm giảm thiểu TNGT.

Do đó, tình hình trật tự ATGT có nhiều chuyển biến tích cực; TNGT tiếp tục giảm trên 3 tiêu chí, số người chết do TNGT giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể là, giảm 559 vụ (-13,88%), giảm 262 người chết (-13,77%), giảm 573 người bị thương (-18,24%), tình hình TTATGT trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các trạm thu phí được bảo đảm tốt.

CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo ATGT và phòng, chống dịch Covid-19

Bên cạnh sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã hạn chế việc đi lại của người dân, nguyên nhân dẫn đến số vụ TNGT giảm sâu ngay trong quý I-2020 có thể kể đến là hiệu quả tích cực của Luật phòng chống tác hại của rượu bia, cùng Nghị định 100/CP của Chính Phủ về tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ngay sau khi Luật có hiệu lực, ý thức của người dân được nâng cao, từ đó giảm thiểu TNGT do rượu bia gây nên.

Cũng trong quý I-2020, lực lượng CSGT cả nước đã lập biên bản xử lý 910.954 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 773 tỷ 184 triệu đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 76.599 trường hợp, tạm giữ 157.498 phương tiện.



Trong đó, có 48.636 tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn; 307 trường hợp người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông đạt kết quả cao, tạo chuyển biến lớn về TTATGT. Cụ thể, lực lượng CSGT của Cục và các địa phương đã phát hiện 1.882 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường trên các tuyến giao thông, bắt giữ 1.034 đối tượng có dấu hiệu phạm tội trên các tuyến giao thông.

Bên cạnh việc phối hợp các lực lượng trong phòng, chống dịch Covid-19, thời gian từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT cả nước sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.