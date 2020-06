Sun Group khai trương tuyến cáp có trụ cáp treo cao nhất thế giới

Lễ cắt băng khánh thành khai trương tuyến cáp treo Cát Hải- Phù Long

Tham dự lễ khai trương tuyến cáp treo Cát Hải- Phù Long có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện đảo Cát Hải và các khách mời.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá, quần đảo Cát Bà với đảo lớn nhất là đảo Cát Bà nằm trong Vịnh Lan Hạ - một trong những Vịnh biển đẹp nhất Thế giới nhưng nhiều năm qua, tiềm năng phát triển du lịch của Cát Bà đang bị quên lãng, chưa được khám phá và phát triển bền vững. Năm 2019, Cát Bà chỉ đón 2,8 triệu lượt khách, trong khi đó Hạ Long với tiềm năng tương tự thu hút được trên 10 triệu lượt khách.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ khai trương tuyến cáp treo Cát Hải- Phù Long

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Để Cát Bà có bước phát triển mới bền vững, Chính quyền và nhân dân Hải Phòng đã chủ động, sáng tạo, tìm kiếm nhà đầu tư tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực là Tập đoàn Sun Group nghiên cứu, xây dựng và vận hành tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long như ngày hôm nay. Tuyến cáp treo này là một điểm nhấn rất quan trọng, đồng thời tháo gỡ nút thắt thách thức bấy lâu nay là giao thông cách trở giữa Thành phố Hải Phòng và Cát Bà, đồng thời đánh thức tiềm năng du lịch quan trọng không chỉ của Cát Hải nói riêng mà Hải Phòng nói chung. Và cũng có thể, đây sẽ trở thành một điểm nhấn du lịch quốc tế tiêu biểu của đất nước”.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần sáng tạo, táo bạo, dám nghĩ, dám làm của Tập đoàn Sun Group trong thập niên vừa qua đã đầu tư nhiều dự án du lịch tầm cỡ, đẳng cấp quốc tế, có giá trị thẩm mĩ cao, thân thiện với môi trường, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu cho ngân sách nhà nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước.

Ngay trong ngày khai trương, tuyến cáp treo mới nhất của Tập đoàn Sun Group tại Cát Hải đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness trao chứng nhận: “Tuyến cáp có trụ cáp treo cao nhất thế giới”. Kỷ lục này dành cho trụ cáp T3, với chiều cao 214,8m.

Tổ chức kỷ lục Guinness trao chứng nhận cho Tập đoàn Sun Group

Là một phần của hệ thống cáp treo Cát Bà với tổng chiều dài 19,5km, tuyến cáp treo 3 dây vượt biển Cát Hải – Phù Long có chiều dài 3.955m, nối địa bàn hai xã Đồng Bài và xã Phù Long thuộc huyện Cát Hải, đưa du khách từ Cát Hải đến khu vực bến Cái Viềng, mở ra hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng của một phần đảo Ngọc miền Bắc từ trên cao.

Cáp treo Cát Hải - Phù Long

Toàn bộ tuyến cáp treo có 2 nhà ga, 4 trụ cáp, tổng vốn đầu tư là 2207 tỷ đồng và được thi công bởi Tập đoàn Doppelmayr & Garaventa (Áo), đơn vị có 127 năm kinh nghiệm về cáp treo và thành quả hơn 15.000 tuyến cáp cho khách hàng từ 96 quốc gia trên thế giới.

Với thiết kế gồm 60 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành tốc độ tối đa 8m/s, đạt công suất 4500 khách/giờ, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long sẽ rút ngắn thời gian di chuyển tới Cát Bà từ khoảng 20 phút bằng phà xuống còn 9 phút bằng cáp treo, đồng thời giảm tình trạng ùn tắc tại bến phà Gót trong mùa du lịch cao điểm, khi du khách có thể phải chờ tới 2-3 tiếng hoặc thậm chí lâu hơn mới được xuống phà.

Hành trình tới đảo Ngọc Cát Bà bằng cáp treo cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị, khi du khách được “bay” qua vịnh biển êm đềm, chiêm ngưỡng các đảo đá vôi kỳ vĩ, cảm nhận nhịp sống biển đảo muôn màu với bến phà tấp nập, những con tàu đánh cá bập bềnh trên sóng, những đầm tôm san sát vẽ lên mặt nước những ô vuông kỳ diệu như thể một bàn cờ khổng lồ. Xen giữa những ô bàn cờ đó là những khoảng xanh mát của đầm sú vẹt. Bức tranh Cát Hải, Cát Bà theo mỗi nhịp di chuyển của cabin cáp treo lại mở ra những cung bậc cảm xúc mới.

Điểm nhấn trong tuyến cáp mới nhất của Sun Group tại Hải Phòng không chỉ có “Trụ cáp treo cao nhất thế giới” mà còn ở kiến trúc khá độc đáo của hai nhà ga Cát Hải và Phù Long. Trong đó, nhà Ga đi Cát Hải mang đậm dấu ấn ngành công nghiệp đóng tàu của thành phố cảng, với kiến trúc mô phỏng sinh động xưởng đóng tàu cổ. Nội thất nhà ga đi sử dụng nhiều vật liệu kim loại cổ xưa, các chi tiết, phụ kiện đóng tàu như mái nhôm, kèo thép... được để thô mộc, nguyên bản khiến du khách ngỡ như đang lạc bước vào một xưởng đóng tàu thực thụ.

Ga đến Phù Long lại có thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương bao la, với không gian nội thất toát lên sự mát lành của biển cả, được tô điểm bằng rất nhiều loại sinh vật biển rực rỡ, sống động.

Phát biểu tại lễ khai trương tuyến cáp treo Cát Hải- Phù Long, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: “Để bảo vệ môi trường đảo Cát Bà, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 42 ngày 10/12/2018, trong đó có chủ trương không sử dụng các phương tiện giao thông sử dụng xăng - dầu trên đảo Cát Bà, thay vào đó là các phương tiện sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Chính vì vậy, thành phố Hải Phòng đã cùng Tập đoàn Sun Group lựa chọn phương án đầu tư xây dựng hệ thống cáp treo này. Ngoài ý nghĩa là phương tiện giao thông, công trình này còn là một biểu tượng về du lịch của thành phố Hải Phòng với Kỷ lục Guinness Tuyến cáp treo có “Trụ cáp cao nhất thế giới”.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại lễ khai trương

Ông Đặng Minh Trường- Chủ tịch HĐQT Sun Group chia sẻ: “Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long được thi công trong vòng 3 năm, với không ít khó khăn do điều kiện địa hình phức tạp, dự án nằm tại khu vực cảng nước sâu, nhiều bùn lầy. Giai đoạn nước rút để hoàn thành tuyến cáp lại đúng vào thời gian cả thế giới và Việt Nam căng mình chống dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh. Việc đưa tuyến cáp về đích đúng tiến độ là cả một nỗ lực to lớn của Sun Group, trong hành trình đồng hành cùng với Hải Phòng đánh thức du lịch Cát Bà, chung tay với thành phố phục hồi du lịch sau dịch bệnh, ổn định an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân và nhanh chóng khôi phục nền kinh tế theo đúng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ”.

Ông Đặng Minh Trường- Chủ tịch HĐQT Sun Group phát biểu tại lễ khai trương

Ông Đặng Minh Trường cũng cho biết thêm: “Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm du lịch cao cấp như sân golf, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Onsen, làng văn hóa ven biển, bãi biển công cộng, cảng tàu du lịch… sẽ được Sun Group triển khai trong tương lai. Sau tuyến cáp này, những dự án mới sẽ tiếp nối, đem đến cho Cát Bà hệ sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế, biến đảo Ngọc miền Bắc trở thành thiên đường du lịch hàng đầu Việt Nam và thế giới”.

Dự án của Sun Group cũng mở ra những cơ hội mới cho nhiều nhà đầu tư khác tại Cát Bà, Hải Phòng, tạo sự cộng hưởng trong phát triển kinh tế chung của thành phố, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hải Phòng vào năm 2050, bên cạnh những ngành công nghiệp và dịch vụ khác vẫn được coi là thế mạnh của thành phố như đóng tàu, cảng biển...

Ngay trước tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, ngày 23/5, tập đoàn Sun Group cũng đã chính thức khai trương Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen chuẩn Nhật đầu tiên ở Việt Nam tại Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Liên tục ra mắt những sản phẩm du lịch mới trong giai đoạn khó khăn, khi nền kinh tế chung vẫn đang trong giai đoạn đầu phục hồi trở lại sau những thiệt hại nặng nề do dịch bệnh Covid-19, Sun Group cho thấy những nỗ lực đáng khích lệ của một doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Với khát khao được góp phần đánh thức những vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác xứng tầm, Sun Group đã không quản ngại khó khăn, bằng mọi nỗ lực, để chung tay cùng các địa phương vượt qua dịch bệnh, đưa vào vận hành những dự án lớn, trọng điểm của các điểm đến, với kỳ vọng đây sẽ là những điểm nhấn để du lịch các tỉnh thành nhanh chóng phục hồi trở lại và bứt tốc trong tương lai.