Sữa Cô gái Hà Lan khánh thành trường mầm non cho trẻ em vùng sâu

ANTD.VN - Ngày 20/12/2019 vừa qua, Sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Công ty FrieslandCampina Việt Nam), chính thức khánh thành điểm trường mầm non Kim Sơn tại xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là ngôi trường thứ 23 thuộc chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm do Sữa Cô Gái Hà Lan kết hợp cùng Quỹ Live & Give thực hiện, tiếp nối hành trình thắp sáng ước mơ được đến trường và cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em ở vùng sâu.

Tham dự buổi lễ khánh thành có sự góp mặt của ông Jan Peeters – nhà sáng lập Quỹ Live & Give; đại diện chính quyền địa phương; đại diện công ty sữa Cô Gái Hà Lan cùng các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh điểm trường mầm non Kim Sơn.

Ngôi trường mầm non Kim Sơn được xây mới trên khuôn viên hơn 800m2 với màu sắc vui tươi, bao gồm 3 lớp học tiêu chuẩn, 1 bếp ăn và 1 sân chơi. Điểm trường mầm non tại thôn Kim Sơn được xây dựng nhằm tạo điều kiện để các trẻ trong độ tuổi mầm non của thôn được đến lớp, được chăm sóc giáo dục và dinh dưỡng. Đồng thời, ngôi trường tại vùng sâu này sẽ giúp đỡ hỗ trợ các bậc phụ huynh chăm sóc con nhỏ và yên tâm thực hiện công việc hàng ngày, tăng thu nhập cho gia đình.

Trường mầm non Kim Sơn được xây mới trên khuôn viên hơn 800m2 với màu sắc vui tươi, bao gồm 3 lớp học tiêu chuẩn, 1 bếp ăn và 1 sân chơi

Tại buổi lễ khánh thành, bà Trần Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng trường mầm non Kim Sơn cho biết: “An Thọ là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn với điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn. Trước đây, do không có trường mầm non nên cha mẹ các em phải di chuyển hàng chục cây số để đưa con đến trường, rất vất vả, đặc biệt là trong những ngày đông rét mướt. Hôm nay, chúng ta chào đón trường mầm non mới khang trang và đầy đủ tiêu chuẩn ngay tại địa phương. Đây không chỉ là niềm vui to lớn cho các thầy cô giáo mà còn là của các bậc cha mẹ và các con. Từ nay, các con sẽ được chăm sóc trong không gian an toàn và sạch đẹp. Nhà trường cùng các bậc phụ huynh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sữa Cô Gái Hà Lan và chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm. Với những hỗ trợ thiết cho trẻ em khó khăn vùng sâu vùng xa, cụ thể là tại điểm trường mầm non Kim Sơn, đây chính là sự tiếp sức quý báu cho hành trình phát triển tương lai của các em”.

Đại diện các bên tiến hành nghi thức khánh thành Trường mầm non Kim Sơn

Đại diện Quỹ Đèn Đom Đóm, ông Trần Quốc Huân đã chia sẻ: “Trong hơn 145 năm phát triển và chắt lọc tinh hoa của ngành công nghiệp sữa lâu đời tại Hà Lan, Cô Gái Hà Lan luôn mang đến những sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất cùng nhiều chương trình đóng góp cho cộng đồng. Ngay tại Việt Nam, thương hiệu đã có 17 năm thực hiện chương trình khuyến học Đèm Đom Đóm với mục đích chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam, đặc biệt là thực hiện ước mơ đến trường cho trẻ em vùng sâu vùng xa, trong đó có các em mầm non thôn Kim Sơn.”

Tại Việt Nam, sữa Cô Gái Hà Lan đã có gần hai thập kỷ thực hiện chương trình Đèm Đom Đóm với mục đích chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam.

Từ năm 2002 đến nay, chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm đã xây dựng 23 ngôi trường với đầy đủ trang thiết bị tiêu chuẩn hỗ trợ cho việc học tập của hàng ngàn em nhỏ, từ bậc mầm non đến tiểu học. Bằng việc trao học bổng và xây dựng trường học, chương trình đã hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, mang đến thay đổi tươi sáng cho cuộc sống của nhiều thế hệ trẻ em vùng sâu vùng xa.



Đồng thời chương trình cũng trở thành phong trào xã hội nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Gần hai thập kỷ trôi qua, ánh sáng của Đèn Đom Đóm và sữa Cô Gái Hà Lan vẫn đang và sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học cho các em học sinh, đóng góp không ngừng cho sự nghiệp phát triển giáo dục và chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng tại Việt Nam.