Sôi nổi Ngày hội thể thao Công đoàn Công an thành phố Hà Nội

13:37 03/07/2020 0 Phong Vi

ANTD.VN - Sáng 3/7, tại Trung tâm văn hóa thể thao quận Tây Hồ đã diễn ra Ngày hội thể thao Công đoàn Công an thành phố Hà Nội năm 2020, với sự tham dự của hơn 500 vận động viên đến từ các đơn vị, công an quận, huyện thuộc Công an thành phố.