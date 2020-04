"Sẻ chia giọt máu đào, gửi trao niềm hy vọng"

17:55 23/04/2020 0 Hiền Linh

ANTD.VN - Ngày 23-4, Đoàn Thanh niên Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Đoàn Thanh niên các đơn vị: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục Công nghiệp an ninh, đã tổ chức Lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Sẻ chia giọt máu đào, gửi trao niềm hy vọng".