Sáng mãi những tấm gương liệt sỹ Công an nhân dân anh hùng

Chiều 14-1, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức Lễ phát động học tập gương anh dũng hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Công an cả nước, các Học viện, Nhà trường, Bệnh viện… trong lực lượng CAND.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ.

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước; các Bộ, Ban, ngành Trung ương và Hà Nội cùng dự buổi lễ.

Dùng lựu đạn, bom xăng sát hại lực lượng làm nhiệm vụ

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo tóm tắt tình hình vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Khi Thanh tra Chính phủ, UBND - TP Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại với công dân các xã có liên quan đến đất của sân bay Miếu Môn, một số đối tượng trong nhóm của Lê Đình Kình đã có những hành động cản trở, không cho nhân dân đến dự buổi đối thoại.

"Tất cả những đối tượng này đều không có bất cứ đất đai liên quan nào đến quyền lợi tại những vị trí đất thuộc sân bay Miếu Môn. Tuy nhiên, họ vẫn tổ chức khống chế, ngăn cản, đe dọa những người dân đến dự tại buổi đối thoại, nhất là 14 hộ dân đồng tình ủng hộ nhận tiền đền bù", Trung tướng Lương Tam Quang nêu rõ.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an phát động học tập gương anh dũng hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân trong toàn lực lượng CAND



Các đối tượng này thường xuyên kéo đến nhà 14 hộ dân trên để khủng bố tinh thần, đe dọa, đồng thời rào đất, trồng cây tại khu vực mà 14 hộ dân đã tự nguyện bàn giao cho Bộ Quốc phòng. Các đối tượng còn tập trung đông người đe dọa cán bộ xã. Manh động hơn, nhóm đối tượng ở xã Đồng Tâm còn chuẩn bị lựu đạn, chế bom xăng, tuýp sắt có gắn dao bầu, bột ớt và vôi bột… làm vũ khí, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng nhằm chống đối chính quyền, lực lượng chức năng khi quân đội tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn.

Các đối tượng đe dọa đã chuẩn bị vũ khí và sẽ bắt giữ cán bộ, người già, trẻ em, đốt trụ sở UBND xã, nhà văn hóa để gây áp lực, ngăn cản việc bộ đội xây dựng hàng rào trong khu đất của sân bay. Trước hành vi chống đối, ngăn cản, vi phạm pháp luật của các đối tượng do Lê Đình Kình cầm đầu, CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đã xây dựng các chốt để đảm bảo an toàn cho lực lượng quân đội, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo xã, UBND và nhà văn hóa, trường học, khu vực trọng yếu trong quá trình xây dựng hàng rào sân bay.

Sau khi có kết luận Thanh tra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, lực lượng quân đội tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Ngày 31-12, lực lượng của Bộ Quốc phòng đã tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Trong quá trình xây dựng, các đối tượng đã có những hành vi ngăn cản, chống đối quá trình xây dựng, gây mất ANTT tại khu vực đất đồng Sênh ở xã Đồng Tâm.

Sáng ngày 9-1-2020, lưc lượng quân đội tiến hành xây dựng tường rào trong phần đất của sân bay Miếu Môn ở khu vực đồng Sênh. Hàng chục đối tượng trong nhóm Lê Đình Kình đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, vũ khí tấn công vào lực lượng chức năng, quân đội và công an. Lực lượng Công an đã phát loa kêu gọi các đối tượng hạ vũ khí, phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng đã chống đối quyết liệt, rồi bỏ chạy về cố thủ tại nhà các đối tượng Lê Đình Chức, Lê Đình Kình, đồng thời tiếp tục sử dụng bom xăng, lưu đạn, gạch đá, dao phóng tấn công vào tổ công tác. Lực lượng thi hành công vụ đã truy đuổi, bắt giữ các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các đối tượng trong nhóm do Lê Đình Kình cầm đầu đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, các loại vũ khí để chống đối, sát hại 3 cán bộ, chiến sỹ Công an



Trong quá trình truy đuổi, bắt giữ các đối tượng, 3 đồng chí gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân đã bị ngã xuống hố kỹ thuật sâu khoảng 4 mét ở giữa hai nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức. Lập tức, các đối tượng đổ liên tiếp nhiều chậu xăng xuống và sử dụng bom xăng, lửa ném xuống, làm 3 cán bộ chiến sỹ Công an hy sinh. Nhóm này còn tiếp tục dùng lựu đạn, vũ khí tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng Công an đã sử dụng các biện pháp cần thiết, quyết liệt tấn công, truy bắt các đối tượng tội phạm. Quá trình lực lượng Công an trấn áp, bắt giữ, 1 đối tượng bị chết là Lê Đình Kình và đối tượng bị thương là Lê Đình Chức. Trước khi chết, Lê Đình Kình vẫn cầm trên tay quả lựu đạn. Lực lượng Công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời thu giữ tại hiện trường 8 quả lựu đạn, 3 súng bắn điện, 6 quả nổ, bom xăng, hàng chục vũ khí các loại…

Ngày 13-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố 20 bị can về tội giết người và 2 đối tượng khác về tội Chống người thi hành công vụ. Qua vận động, một số đối tượng đã ra đầu thú, khai báo hành vi vi phạm của “Tổ đồng thuận” theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lê Đình Kình. Tài liệu thu thập cũng cho thấy một số tổ chức lưu vong, phần tử chống đối đã hướng dẫn nhóm Lê Đình Kình cách làm bom xăng, tạo quả nổ, hướng dẫn mua sắm vật tư làm vũ khí… Nhiều đối tượng tự gắn mác đại diện nhân dân Đồng Tâm, hỗ trợ nhóm đồng thuận gây thanh thế, quyên góp tiền bạc. Gần 50% tiền quyên góp được chia cho bố, con, anh em Lê Đình Kình.

Hiện nay, lực lượng bộ đội đã xây dựng xong hàng rào xung quanh sân bay. Hoạt động của người dân xã Đồng Tâm đã trở lại bình thường. Nhân dân xã Đồng Tâm bày tỏ đồng tình ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Vinh quang người chiến sỹ Công an nhân dân

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn của lãnh đạo Bộ Công an, toàn lực lượng CAND đối với 3 đồng chí, liệt sỹ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân. Đây là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng CAND và gia đình, người thân của các đồng chí. Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ đã cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 đồng chí.

Sự dũng cảm, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các liệt sỹ là tấm gương sáng chói, tiêu biểu cho ý chí cách mạng về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND; là nguồn động lực, thôi thúc, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ, lực lượng CAND tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sự hy sinh anh dũng của 3 Liệt sỹ CAND mãi mãi là tấm gương sáng ngời, tô thắm lá cờ truyền thống của lực lượng, tất cả vì sự bình yên của nhân dân



Phát huy truyền thống quý báu của lực lượng CAND, Bộ Công an trang trọng phát động trong toàn lực lượng CAND phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của các đồng chí Đại tá, liệt sỹ Nguyễn Huy Thịnh; Đại úy, liệt sỹ Phạm Công Huy; Thượng úy, liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân với khẩu hiệu: “Mỗi cán bộ CBCS - CAND phát huy truyền thống Anh hùng, tinh thần cách mạng, nguyện đem sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Ngay sau đây, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức phát động trong toàn lực lượng học tập gương anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp cao cả, thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân của các đồng chí Đại tá, liệt sỹ Nguyễn Huy Thịnh; Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân. Mỗi CBCS - CAND tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, vì an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

“Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần, đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; tập trung xây dựng lực lượng CAND cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chú trọng làm tốt công tác phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, nhân rộng, động viên CBCS, tăng cường tuyên truyền về tấm gương anh dũng hy sinh của các đồng chí… kịp thời kiên quyết, ngăn chặn, phản bác những luận điệu xuyên tạc, kiên quyết đấu tranh với những đối tượng phản động, thế lực thù địch” - Thượng tướng Lê Quý Vương nêu rõ.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị địa phương phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc và lực lượng CAND, quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ, bằng những hành động thiết thực nhất để gia đình và người thân của 3 đồng chí đã hy sinh vơi đi phần nào những mất mát, đau thương, khó khăn trong cuộc sống.