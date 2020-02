Sẵn sàng công tác phòng, chống dịch Corona ở Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại Đà Nẵng

06:00 10/02/2020 0 Theo TTXVN

ANTD.VN - Sáng 9-2, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Cục Y tế đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra, tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an).