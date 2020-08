Sẵn sàng cho một mùa thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đặc biệt nhất

Chủ động cập nhật diễn biến dịch bệnh Covid-19

Dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập của học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Gần 3 tháng không đến trường, học sinh các khối lớp đều học online tại nhà. Điều đó kéo theo việc các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020-2021 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 đều bị lùi thời gian.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 2 ngày 9-8 và 10-8. Điểm mới của kỳ thi là UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Năm 2020 dự kiến có khoảng 80.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 2.000 thí sinh so với năm trước với 3.336 phòng thi tại 143 điểm thi.

Trung tá Nguyễn Khánh Ly, Đội trưởng Đội An ninh giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội cho biết, đây là năm đầu tiên, địa phương phải chủ trì kỳ thi tốt nghiệp THPT nên có khối lượng lớn công việc cần có sự tham gia, chủ động của lực lượng công an, nhất là kỳ thi lại diễn ra giữ mùa dịch Covid-19.

Các đơn vị của CATP Hà Nội kiểm tra tủ niêm phong đựng đề thi tại các hội đồng thi

Trung tá Nguyễn Khánh Ly cũng thông tin để bảo vệ thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, CATP cũng đã ban hành kế hoạch 241 đặt ra mục đích yêu cầu với từng đơn vị tham gia bảo vệ kỳ thi. Theo đó, các lực lượng phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức thi. Phối hợp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các khâu của kỳ thi từ ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi. Không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự như tụ tập đông người áp sát khu vực thi, phòng thi; lấy đề thi ra ngoài; đưa bài giải vào phòng thi, đe dọa hành hung giám thị, thí sinh, nhân viên phục vụ thi; cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản của cán bộ, thí sinh và người nhà thí sinh; phòng ngừa cháy, nổ và các hành vi khác gây mất an ninh, an toàn kỳ thi..

Đồng thời, phối hợp các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn bộ các hoạt động của kỳ thi theo quy chế, phòng chống gian lận trong kỳ thi như thi hộ, thi kèm, sử dụng thiết bị kỹ thuật công nghệ cao gian lận thi cử...

Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sỹ tham gia bảo vệ kỳ thi chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; nắm vững các quy định, quy chế của ngành giáo dục và đào tạo liên quan đến kỳ thi; vai trò, nhiệm vụ khi tham gia bảo vệ tại hội đồng thi. Đặc biệt chú trọng nguyên tắc phòng dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thi.

“Hà Nội đang dự kiến có một số trường hợp thí sinh là đối tượng F2 Covid-19 hiện đang tự chủ động cách ly tại nhà sẽ phải thi đợt sau. Nhưng nếu trong trường hợp các thi sinh này dự thi cùng học sinh toàn thành phố, chúng tôi cũng phối hợp với Hội đồng tuyển sinh bố trí phương án phòng thi cho các thí sinh đặc biệt này” - chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ cho hay.

Hoàn thành các khâu cuối cùng cho ngày thi

Mới đây nhất, ngày 4-8, UBND TP Hà Nội, Sở Y tế, Sở Giáo dục đào tạo đã có hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Theo đó, xây dựng phương án ứng phó và xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh hoặc cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm tại điểm thi có biểu hiện sốt, ho, khó thở và những bất thường khác. Mỗi điểm thi chuẩn bị 2 phòng dự thi để sử dụng trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc những bất thường khác.

Cũng theo hướng dẫn liên ngành này, Sở Y tế, CATP phối hợp với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ đưa đón thí sinh thuộc diện F1, F2 được rà soát, phân loại trong quá trình tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Các lực lượng của CATP đã sẵn sàng cho một mùa thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn trên tất cả các phương diện

Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn về sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ, công tác đảm bảo an toàn tránh lộ, lọt đề thi cũng là một trong những khâu trọng yếu. Như nhiều năm trước, ngoài vai trò chủ công của Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP tham gia Hội đồng tuyển sinh thành phố, các đơn vị khác trong CATP cũng đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Như Phòng An ninh kinh tế có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ các địa điểm thi, ra đề thi, in sao đề thi, chấm thi, chấm phúc khảo. Có phương án dự phòng trường hợp sự cố mất điện tại các địa điểm trên.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an các quận, huyện, thị xã trong công tác bảo vệ vòng ngoài nơi ra, in sao đề thi; áp tải vận chuyển đề thi, bài thi theo yêu cầu của Hội đồng thi; đồng thời giải quyết những tình huống đột xuất xảy ra trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi; đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các đường, phố xung quanh khu vực diễn ra các hoạt động của kỳ thi để phát hiện, phòng ngừa tội phạm và hỗ trợ công tác bảo vệ.

Là một trong những lực lượng trọng yếu tham gia bảo vệ kỳ thi, Công an các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trên địa bàn. Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết, Đội phó Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm cho hay đơn vị đã chủ động phối hợp với Phòng GDĐT, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nắm tình hình công tác tổ chức các kỳ thi, công tác phòng chống dịch từ đó có phương án bảo vệ kỳ thi.

“Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với Trưởng điểm thi tổ chức bảo vệ vòng trong, vòng ngoài tại các điểm thi, không cho những người không có nhiệm vụ vào khu vực thi, xác minh giải quyết các trường hợp vi phạm quy chế thi như thi hộ, thi kèm, sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi... kịp thời báo cáo cấp trên để chỉ đạo xử lý” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cho hay.

Không chỉ Công an các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ CATP cũng đã sẵn sàng cho một mùa thi đặc biệt nhất từ trước đến nay được đảm bảo an toàn tuyệt đối.