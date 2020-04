Rạng sáng, 2 ki ốt trên đường Kim Ngưu bỗng phát hỏa

ANTD.VN - Trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra ở địa chỉ 100 ngõ Kim Ngưu, lực lượng CS PCCC – CNCH Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Công an phường sở tại đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn

Khoảng 2h20 sáng nay 17-4, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực ngõ 100 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn. Lập tức, lực lượng CS PCCC-CNCH Công an quận nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng Công an cơ sở triển khai phương án khoanh vùng, dập lửa, tìm kiếm cứu hộ tại điểm cháy là 2 ki ốt bán hàng khô, cá cảnh, rộng gần 20 m2.

Đến khoảng 3h, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không cháy lan và không xảy ra thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.