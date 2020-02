Rà soát kỹ, kiểm soát lưu trú người nước ngoài để phòng dịch Corona

ANTD.VN - Cùng với việc tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tại địa bàn công cộng, khu dân cư, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chủ động phối hợp lực lượng y tế rà soát, kiểm soát sức khỏe người nước ngoài ở các cơ sở lưu trú để phòng dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây nên.

Thiếu tá Vũ Thế Cường, Trưởng Công an phường Hàng Trống cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Quận và Công an quận, các lực lượng chức năng phường Hàng Trống đã xây dựng, triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch do virus Corona tại địa bàn".

Theo đó, các lực lượng chức năng thuộc phường Hàng Trống đã làm việc với đại diện, người quản lý của hơn 120 địa điểm là các khu di tích, đền, chùa, cơ sở lưu trú...nơi tập trung đông người để tuyên truyền, hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Corona.

Tại các địa bàn công cộng, khu dân cư, Công an phường phối hợp với các lực lượng, cán bộ chức năng đã dán nhiều áp phích, thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân có thêm thông tin, kiến thức và thuận tiện trong công tác phòng dịch. "Do đặc thù địa bàn có nhiều người nước ngoài đến tham quan, lưu trú, nên phường đã chủ động in áp phích bằng nhiều tiếng nước ngoài như Anh, Trung Quốc...để truyền tải thông điệp hiệu quả hơn”, Thiếu tá Vũ Thế Cường chia sẻ.

Lực lượng chức năng phường Hàng Trống hướng dẫn nhân viên lễ tân tại các khách sạn công tác phòng dịch

Bên cạnh đó, Công an phường đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực tiến hành rà soát số người nước ngoài lưu trú, tạm trú tại địa bàn, nắm chắc lịch sử di chuyển trước khi đến Việt Nam, cập nhật theo từng ngày, có báo cáo chi tiết, từ đó tiến hành giám sát chặt chẽ về tạm trú và chuyên môn y tế khi cần.

Cán bộ chức năng dán áp phích, số điện thoại đường dây nóng tại các điểm công cộng, khu lưu trú

“Tính đến 22h ngày 4-2, tại phường Hàng Trống có khoảng 700 người nước ngoài đang lưu trú ở các khách sạn, nhà nghỉ, trong đó có 40 người đến từ Trung Quốc. Công an phường Hàng Trống đã phối hợp với lực lượng y tế phường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các chủ cơ sở lưu trú kiểm tra, theo dõi sức khỏe của khách đến lưu trú. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát khu vực hàng ngày cập nhật tin tức, thông báo và tiếp nhận thông tin của các cơ sở lưu trú qua mạng xã hội zalo, đảm bảo nhanh, thuận tiện và phòng ngừa dịch hiệu quả”, Đại úy Trần Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường Hàng Trống cho biết.

Bày tỏ cảm phục sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng cơ sở trong công tác phòng dịch, anh Trần Quốc Tuấn - quản lý khách sạn Apricot cho biết: “Thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus Corona diễn biến phức tạp, khách sạn Aprricot không có người Trung Quốc lưu trú nhưng chúng tôi đã chủ động trang bị nước rửa tay khô, khẩu trang để khách đến khách sạn sử dụng. Lực lượng chức năng phường đã có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về các biện pháp phòng ngừa, tiêu độc để đảm bảo môi trường trong khách sạn, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh. Lực lượng y tế phường cũng đã có hướng dẫn các nhân viên lễ tân quan sát, kiểm soát về các biểu hiện sức khỏe của khách lưu trú để đảm bảo khi phát hiện có người nghi nhiễm dịch sẽ nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng”.

Các giải pháp chủ động, quyết liệt nêu trên của lực lượng chức năng phường Hàng Trống thực sự cần thiết để ngăn ngừa đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra cho cộng đồng, đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Và ở đây, thấy rõ được vai trò - trách nhiệm của lực lượng Công an...