Rà soát công tác nhân sự Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, đẩy sớm tiến độ đại hội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chiều nay, 28-1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô về công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Báo cáo của Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, tính đến 28-2 đã có 172/188 chi bộ trong Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tư lệnh Thủ đô (đạt 91,49%); 69/90 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ quân sự các quận/ huyện/ thị xã (đạt 76,67%) và 3/7 Đảng bộ bộ phận đã tiến hành Đại hội.

Dự kiến, ngày 2 -3/3/2020, sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị và ngày 4 -5/3/2020 sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ quân sự huyện Hoài Đức.

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô được Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội lựa chọn là Đảng bộ tiến hành Đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với khối các Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ Hà Nội. Đến nay, dự thảo Văn kiện Đại hội bảo đảm chất lượng, thể hiện rõ những nội dung theo yêu cầu. Dự kiến, thời gian diễn ra Đại hội từ ngày 27 đến 29-5-2020.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị thật kỹ công tác tổ chức đại hội

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, là “đầu não” về chính trị, là trung tâm lớn, là trái tim của cả nước, do vậy nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Thủ đô là vô cùng quan trọng. Quân đội, Công an chính là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ này.

Do đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần phải nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của mình. Đặc biệt, đại hội Bộ Tư lệnh Thủ đô được Thành ủy chọn làm đại hội điểm cho cả thành phố, thế nên trong công tác tổ chức đại hội càng phải chuẩn bị và triển khai hết sức nghiêm túc, kỹ lưỡng, nội dung phải xứng tầm.

Bí thư Thành ủy lưu ý, quá trình tổ chức Đại hội, cần thực hiện chu đáo để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ; vừa làm tốt công tác tổ chức Đại hội nhưng cũng phải làm tốt nhiệm vụ bảo đảm quân sự, quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn cho Thủ đô.

“Riêng về công tác nhân sự đại hội, các đồng chí cần rà soát lại xem đến nay còn đơn từ khiếu nại tố cáo nào không. Từ giờ đến khi diễn ra đại hội phải dứt khoát giải quyết nếu có các vấn đề tồn tại này hoặc ít nhất phải có phương án giải quyết để đại hội diễn ra thành công” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói, đồng thời chỉ đạo: "phải xây dựng đội ngũ, lực lượng Bộ Tư lệnh Thủ đô mẫu mực và xứng tầm vị thế của Hà Nội".

Về thời gian diễn ra Đại hội đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29-5-2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị đẩy sớm hơn để tránh trùng với thời gian diễn ra kỳ họp giữa năm của Quốc hội.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý thêm, diễn biến tại các nước trên thế giới, nhất là Hàn Quốc đang rất phức tạp.

Tại Hà Nội, theo báo cáo, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã bố trí 4 điểm cách ly tập trung, tiến hành cách ly tập trung hàng nghìn người nhập cảnh đến từ vùng dịch, nhất là đến từ Hàn Quốc.

“Khi đưa người trong diện phải cách ly về các điểm cách ly tập trung của thành phố cần bố trí xe cộ, chỗ ăn chỗ ở, sinh hoạt sao cho thoải mái nhất. Lực lượng quân đội phải phối hợp với thành phố, ngành y tế, chính quyền địa phương để chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, nhân lực nhằm đảm bảo công tác cách ly tốt nhất và đúng quy định” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo.